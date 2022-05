Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades. La FCPE engagée pour les familles

Les élèves du lycée Jean de Prades entament la dernière ligne droite de cette année scolaire 2022. Qu’ils soient en filière générale ou professionnelle, en préparation d’un examen ou du passage à la classe supérieure, la période avant l’été est toujours un moment important pour les élèves, comme pour les parents. « Je tiens tout d’abord à apporter un plein soutien aux élèves pour cette fin d’année, en leur souhaitant bonne chance et beaucoup de réussite. La crise sanitaire les a gravement affecté et cela n’a pas été évident pour tous », insiste Julien Sueres, représentant des parents d’élèves du lycée.

Par de-là les examens, les passages en classe supérieure ou même la Covid, nous entrons également dans une période stressante pour les familles car pour beaucoup il est aussi l’heure de parler orientation. « La FCPE est pleinement mobilisée pour accompagnée les familles et appréhender les questions d’orientation avec le plus de sérénité possible », explique M. Sueres. « Nous publions sur la page FCPE du site internet du lycée toutes les informations utiles. Ce 12 mai par exemple, la préfète de Tarn et Garonne et le Président de la fédération BTP 82 organisent une séance de cinéma, suivie d'un temps d'échanges, à partir de l'histoire d'une jeune femme passionnée de street-art et en chantier d'insertion. Une belle occasion de valoriser la réalité de ces études professionnelles avec des témoignages de jeunes apprentis en début et fin de cycle de formation ».

Afin d'accompagner au mieux les parents du lycée dans les périodes d'orientation de leurs enfants, la FCPE du Tarn-et-Garonne propose plusieurs supports interactifs. Des diaporamas sont mis à disposition des élèves et des parents sur l’ENT du lycée. L’un traite du passage du lycée au supérieur, et l’autre pour les élèves de 3ème, sur la préparation de l’entrée au lycée. « L’ensemble des représentants ainsi que tous les administrateurs de la FCPE 82 restent disponibles pour présenter ces outils et accompagner les familles en fonction des besoins, à titre individuel ou au sein de réunions de parents », indique Julien Sueres.

Enfin, le représentant des parents d’élèves rappelle que depuis le 1er février, tous les lycéens, bénéficiaires de la Carte Jeune Occitanie, peuvent se former gratuitement aux gestes de premiers secours. Le dispositif est financé à 100 % par la Région afin de permettre à un maximum de jeunes de se former aux premiers secours. « Nous saluons évidemment cet effort de la région car c’est un moyen de sauver des vies. Il s’agit également de faciliter l’engagement des jeunes dans une démarche de responsabilisation en leur permettant de devenir des citoyens-sauveteurs. Nous encourageons vraiment les familles à s’emparer de ce dispositif ».