Occitanie - Avec "Mon espace santé", vous savez si vous êtes à jour de vos vaccins

La semaine européenne de la vaccination vient de nous rappeler à tous qu'être à jour de ses vaccinations, c’est être protégé tout au long de sa vie. Coqueluche, rougeole, Hépatite B ou Covid… difficile de se souvenir des dates et des rappels à venir pour tous nos vaccins. Mon espace santé est la solution : véritable carnet de santé numérique, ce nouvel espace permet de conserver toutes ses informations médicales en un seul et même endroit accessible partout à tout moment par internet. C’est le moment de prendre en main votre espace santé.

Si la vaccination des enfants fait l’objet d’un suivi rigoureux, nombre d’adultes ignorent leurs dates de rappels vaccinaux pourtant essentiels pour leur conférer une immunité protectrice contre de nombreuses maladies. Mon espace santé est la solution : un espace sécurisé qui vous permet de conserver toutes les informations utiles pour mieux gérer sa santé.

Dans mon espace santé, chacun peut renseigner ses vaccinations et retrouver dans son « carnet de vaccination » celles ajoutées par ses professionnels de santé. Les attestations de vaccins covid y sont par exemple placées automatiquement. On y retrouve également le calendrier vaccinal, notamment dans le carnet de vaccination des enfants. Progressivement le service continuera d’évoluer avec l’affichage automatique des rappels personnalisés pour tous les vaccins via un agenda médical. N’attendez-pas, activez dès aujourd’hui votre espace santé.

Mon Espace Santé, un service qui vous facilite la vie

Un espace pour stocker et partager nos données de santé : ordonnances, traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux, comptes-rendus d’hospitalisation, vaccination

Une messagerie sécurisée de santé pour recevoir en toute sécurité des messages des professionnels de santé qui nous accompagnent.

Et prochainement, Mon espace santé s’enrichira d’autres fonctionnalités :

un agenda santé pour gérer nos rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés de nos examens de contrôle (bilans, mammographie, vaccination…)

Un catalogue de services numériques de santé référencés par l’État pour découvrir l’offre des services utiles en santé et gérer les accès à nos données de santé.

Comment activer Mon espace santé ?

Vous pouvez activer « Mon espace santé » avec votre carte Vitale et le code provisoire reçu dans le courrier envoyé par l'Assurance Maladie, le Ministère des Solidarités et de la Santé ou la Mutualité Sociale Agricole.

Le code provisoire d'un enfant est envoyé par courrier ou par courriel au parent auquel il est rattaché auprès de la caisse d'assurance maladie.

Si le code provisoire a expiré ou perdu ou jamais reçu, vous pouvez en générer un nouveau en cliquant sur le bouton « Générer un nouveau code provisoire. » Complétez le formulaire avec les informations de votre carte Vitale. Vous recevrez ensuite par courriel un lien vous permettant d'accéder à la page d'identification.

Il est possible d'activer votre espace santé en quelques clics depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Pour faire le point sur vos vaccins :