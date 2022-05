Béziers - Mathilde Tastavy candidate pour la 6e circonscription de l'Hérault.

Mathilde TASTAVY : Lancement de ma candidature pour les élections législatives dans la 6e circonscription de l’Hérault.

« Je ressens de l'émotion, de la fierté et le sens des responsabilités à l'heure de présenter cette candidature aux électeurs de la 6e circonscription de l'Hérault, souligne Mathilde TASTAVY. Je remercie Emmanuel Macron et la majorité présidentielle de la confiance qu'ils m'accordent pour mener le combat des élections législatives à Béziers et dans le Biterrois. »

Mathilde TASTAVY est née en 1990 à Béziers. Elle y a effectué sa scolarité avant d’obtenir un diplôme d’Histoire de l’art. Elle était depuis 5 ans assistante parlementaire d’un député de l’Hérault à l’Assemblée nationale ou elle a travaillé sur l’élaboration de projets de loi et a été en relation permanente avec les ministères pour porter et faire avancer des dossiers locaux. Profondément enracinée dans le Biterrois, entre les vignes et le Canal du Midi, elle a été candidate aux élections municipales de 2020 sur la liste soutenue par la majorité présidentielle à Béziers et porte-parole du Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron dans l’Ouest Hérault. Elle va s’appuyer sur l’expérience de son suppléant, l'un des Maires de la circonscription, pour être une députée de terrain qui place le changement, l’efficacité et l’humanité au cœur de son projet et de ses actions.