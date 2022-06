Béziers - « La chèvre e lo bodegaire » à la MJC de Béziers

« La chèvre e lo bodegaire » - conte musical : le samedi 21 mai 2022 à 18h30 à la MJC de Béziers

PRESENTACION

Ce spectacle tout public (à partir de 6 ans), construit à partir de contes et de thématiques liés à notre territoire, met en valeur un instrument emblématique de notre région : La Bodega ou la Craba la plus grosse des cornemuses occitanes qui a une sonorité à la fois puissante, chaude et envoûtante.

C'est l'histoire d'une chèvre menteuse qui meurt mais va revivre à travers la musique. C'est la quête de Guilhem devenu « bodegaire » qui part à la recherche de son frère et de sa sœur… Il y a des farfadets, le Drac et surtout la belle Bruna...

INFORMACIONS PRACTICAS

Un eveniment propausat pel CIRDÒC - Institut occitan de cultura en partenariat amb la MJC de Besièrs dins lo quadre del festenal Cont'o'folies 2022.

Le 21/052022 à 18h30 à la MJC de Béziers (13A Bd Du Guesclin, 34500 Besièrs)

Renseignements et inscriptions : infos@mjc-beziers.org / 04.67.31.27.34