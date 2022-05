Lot - Top départ de la 7e édition des Rencontres Made in Viande

Top départ de la 7e édition des Rencontres MADE in VIANDE en Occitanie et dans toute la France



A l’occasion d’un point presse organisé ce matin, vendredi 6 mai 2022, à Saint-Céré (Lot - 46), les professionnels de la filière Elevage et Viande ont présenté le programme des Rencontres MADE in VIANDE prévues en Occitanie du 11 au 18 mai 2022. L’occasion de faire également le point sur leurs engagements en faveur du bien-être animal, un vecteur important pour une viande de qualité en présence du député du Lot, du président de la communauté de communes et des représentants de l’ODG Veau sous la Mère.

Organisé au marché aux veaux de Saint-Céré, dans le cadre d’une foire primée de printemps, le point presse de lancement de la 7e édition des Rencontres MADE in VIANDE a permis aux professionnels de la filière Elevage et Viande d’annoncer les 130 Rencontres prévues en Occitanie du 11 au 18 mai 2022 et de rappeler l’objectif de cette grande opération portes ouvertes à destination du grand public et des scolaires : valoriser la diversité des métiers de la filière Elevage et Viande et présenter les engagements concrets en faveur d’une viande de qualité, responsable et durable.

Ce rendez-vous a également été l’occasion de constater et mettre en lumière les actions concrètes déployées par les professionnels en matière de bien-être et de protection des animaux. Un enjeu qui figure parmi les quatre priorités fixées dans le cadre du Pacte Sociétal d’INTERBEV, la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière encadrée par la norme ISO 26 000 et de nouveau labellisée en 2021 par l’AFNOR «Engagée RSE» de niveau 3 sur 4.

Sur le terrain, de nombreux outils sont en effet déployés dans chaque maillon de la filière.

Parmi eux :

l’outil d’évaluation BoviWell pour évaluer le bien-être en élevage bovin,

la création de diagnostics interprofessionnels de la protection des animaux en centres de rassemblement et dans les abattoirs, élaborés en concertation avec les associations de protection des animaux de ferme

ou encore des cahiers des charges et guides professionnels de bonnes pratiques tels que le guide de bonnes pratiques pour la protection des ovins à l’abattoir, ou celui destiné à évaluer l’aptitude au transport des bovins adultes

Les professionnels de la filière Elevage et Viande sont, de par leur formation, leur expérience et leur savoir-faire, les meilleurs connaisseurs des animaux, de leur naissance jusqu’à leur abattage. Ils sont les garants de leur bien-être au quotidien et sont en mesure d’interpréter leur comportement, d’identifier leurs besoins et leur apporter les meilleurs soins au bon moment et ce, à chaque étape de leur vie.

L’évènement s’est clôturé par la remise des prix de la foire primée de printemps, où 15 veaux ont été distingués, puis par un moment convivial autour de la dégustation de viande de Veau Sous La Mère.

ON VOUS DIT TOUT SUR LES RENCONTRES MADE IN VIANDE !

UNE SEMAINE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES POUR TOUT SAVOIR SUR LA FILIÈRE ÉLEVAGE ET VIANDE

La filière Élevage et Viande donne rendez-vous au grand public et aux scolaires du 11 au 18 mai 2022 dans toute la France, pour la 7e édition des Rencontres MADE in VIANDE. L’occasion pour les professionnels d’Occitanie, 1ère région de production ovine en France, de présenter leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs engagements pour proposer chaque jour une viande de qualité, responsable et durable.

Organisées par INTERBEV – l’Interprofession Élevage et Viande, ses fédérations nationales, ses comités régionaux, et par INAPORC – l’Interprofession nationale porcine, les Rencontres MADE in VIANDE sont le rendez-vous annuel incontournable entre la filière Élevage et Viande et le grand public.

Pendant une semaine, les professionnels de la région Occitanie (éleveurs, commerçants en bestiaux, abatteurs, opérateurs de transformation des viandes, acheteurs, logisticiens, grossistes, artisans-bouchers, charcutiers, tripiers ou encore bouchers en grandes surfaces, cuisiniers de la restauration commerciale ou collective) ouvriront leurs portes et proposeront des animations gratuites pour partager en toute convivialité et transparence leurs bonnes pratiques et leurs valeurs.

Au programme, des visites libres ou guidées, des démonstrations et des dégustations. Autant d’initiatives qui permettront de répondre aux attentes des consommateurs en quête du « Manger mieux ».