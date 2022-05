Bagnols sur Cèze - La Grotte de la Salamandre inaugure "La Rivière aux Pépites" pour initier les enfants à la tradition

Pour les vacances de Printemps, la Grotte de la Salamandre lance une activité pédagogique inédite dans la région pour faire découvrir aux enfants la tradition séculaire de l’orpaillage dans les gorges de la Cèze.



Riche d’un grand nombre de cours d’eau, pour la plupart nés dans les Cévennes, le département du Gard est reconnu comme le plus aurifère de France ! Autrefois pratiqué à grande échelle, l’orpaillage est désormais confidentiel dans la région, notamment sur la Cèze. « C’est pour ne pas laisser cette tradition tomber dans l’oubli et faire découvrir les richesses minérales de notre territoire aux plus jeunes, que nous avons eu l’idée de lancer cette nouvelle activité ludique et pédagogique », explique Bérénice BERTHELOT, directrice de la Grotte de la Salamandre.



D’AUTHENTIQUES PÉPITES D’OR

Dans un espace ombragé en bordure de l’aire de pique-nique, l’équipe de La Salamandre a créé « La Rivière aux Pépites », un cours d’eau artificiel sur pilotis d’une longueur de 14 m ! En circuit fermé pour économiser la ressource en eau et alimenté par une pompe fonctionnant à l’énergie solaire, ce nouvel équipement original invite à s’initier dès 3 ans à la pratique de l’orpaillage. Équipés d’un sac de sable acheté dans la boutique, les enfants, accompagnés de leurs parents, apprennent à reproduire les gestes ancestraux des chercheurs d’or. Leur mission ? Filtrer l’intégralité du contenu du sac dans l’eau de la rivière artificielle à l’aide d’un tamis pour en extraire de précieux minéraux. Chaque sac contient 10 pierres connues pour leur beauté et leurs vertus, comme le Grenat, minéral emblématique d'Occitanie, le calcaire de la Cèze, le quartz rose, l’aventurine, l'améthyste, l’apatite… Au total, une vingtaine de minéraux différents ont été sélectionnés. « Pour pimenter l’expérience, nous avons également caché une pépite d’or tous les 18 sacs ! » confie Bérénice. D’une taille de 2 à 3 mm (1/30e de gramme), chaque pépite a été enfermée dans un petit flacon afin de ne pas être emportée par le courant. Une fois la récolte terminée, un répertoire pédagogique gratuitement fourni en boutique permet d’identifier les différents minéraux. C’est l’occasion pour les petits et les grands d’en savoir plus sur l’origine des pierres, leur symbolique et leurs vertus lithothérapiques !

Activité accessible aux enfants à partir de 3 ans. Sans réservation.

Sacs vendus dans la boutique de la grotte : 8,90€ le sac de 3kg / 16€ les 2 sacs de 3 kg.

Chem. de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap. Tél. : 04 66 60 06 00. www.grottedelasalamandre.com