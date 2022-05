Lourdes - Création d'un plateau pour sécuriser la liaison entre le square du Souvenir français et le tiers-lieu Amassa

Outre les travaux de remise en état du pont Maransin, la Ville de Lourdes, comme elle s’y est engagée, met en place un plan d’actions en faveur de l’accessibilité. Un plateau traversant de 18 mètres va être crée avenue du Général Baron Maransin pour relier le tiers-lieu Amassa au square du Souvenir français.



Dessiner Lourdes, c’est avant tout repenser un schéma d’accessibilité de la Ville, et élaborer un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics.

Au premier rang des actions en cours et à venir, la prise en compte des difficultés spécifiques liées aux déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Ainsi, le plateau de l’avenue du Général Baron Maransin sera surélevé. Sa longueur de 18 mètres permettra de faire ralentir les véhicules mais aussi de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite en traversée de chaussée.

Pour ce faire, un passage piéton sera matérialisé au sol avec des bandes d'éveil de vigilance et des potelets haute visibilité avec des bandes contrastées en partie sommitale.



Ces travaux qui s’intègrent dans le projet de labellisation « Destination pour tous », seront réalisés par les services techniques municipaux et l'entreprise Lapedagne.



La réalisation du programme est prévue du 16 mai au 30 juin 2022.



Montant des travaux : 16 000 € TTC