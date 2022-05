Béziers - Le Colbac réagit à la programmation taurine de la féria 2022

Le COLBAC se mobilisera samedi 7 mai à l’entrée de la zone commerciale la Giniesse, au niveau du rond-point situé devant le magasin Jardiland (route de Bessan), de 15h30 à 17h30 pour attirer l’attention des Biterrois sur la cruauté des corridas.

Parce que les taureaux sont des êtres sensibles, le COLBAC demande la fin des corridas à Béziers et dénonce une tradition barbare qui fait souffrir des animaux et nuit à l’image de Béziers.

L'association anti-corrida réagit à la programmation taurine de la prochaine féria 2022 qui comprend, en plus des corridas, une course camarguaise et deux spectacles "populaires et familiaux autour du taureau et du cheval" et relève que l'organisation d'une course camarguaise est une première dans l’histoire de la féria biterroise.

Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC : « Les corridas ne font plus le plein à Béziers. Pour survivre économiquement, les associés de la société Betarra, empresa des arènes de Béziers sont contraints d’élargir la programmation taurine à des spectacles plus éthiques : ils apportent la preuve que Béziers doit évoluer et tourner la page de la tauromachie cruelle. La seule féria capable de faire rayonner notre ville est une fête sans souffrance et sans effusion de sang : une fête célébrant ce qu’il y a de meilleur et pas ce qu’il y a de pire dans les traditions biterroises. Maintenir les corridas sanglantes est en totale contradiction avec les fortes attentes sociétales relatives au bien-être animal et révulse une majorité de Biterrois : il est urgent que le maire Robert Ménard cesse de confondre l’intérêt de la ville et celui du mundillo. Il faut en finir avec ces mises à mort publiques d’animaux ».