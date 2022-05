Hérault - Lancement de la campagne vacances pour tous 2022

La Fédération de l’Hérault du Secours populaire français lance sa campagne « Vacances pour tous 2022 ».

Les bénévoles du comité du SPF34 de Paulhan et de la commission vacances organisent deux matinées d’information « vacances », les 10 et 13 mai de 9h à 12h30 sur la place du marché de Saint-Pargoire et du Pouget, deux villages importants éloignés de leur comité.

De nombreuses personnes n’ont aucun moyen de locomotion pour se rendre jusqu’au comité de Paulhan afin de s’informer sur les différentes actions de solidarité proposées.

Ainsi, à l’aide du Solidaribus, les bénévoles iront au plus près des populations éloignées du SPF afin de présenter les différentes aides au départ en vacances.

Le droit aux vacances, tout comme l’accès aux soins, à la culture, aux loisirs, etc., permet au Secours populaire d’accueillir les personnes en situation de précarité. L’aide alimentaire ne résume pas à elle seule le point d’entrée au SPF, association « généraliste » de solidarité !

Bien souvent, les loisirs et les vacances sont inaccessibles alors qu’ils sont essentiels au bien-être. Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances et souvent, ses parents non plus. Face à ce constat alarmant, le Secours populaire permet à des milliers de personnes de s’évader du quotidien et de prendre un vrai bol d’air. Une nécessité car les ménages confrontés à la précarité sont aussi les premières victimes des crises (maladie, mal-logement, manque de ressources, isolement). En plus des difficultés matérielles, ils souffrent très souvent de détresse psychologique, comme en témoignent les « Médecins du SPF ».

De ce constat est née la « Journée des oubliés des vacances » qui aura lieu cette année le 25 août au Pont du Diable. Environ 550 personnes se retrouveront et partageront une journée placée sous le signe de la détente, de la baignade et du sport. Cette journée permettra aux familles de s’évader et les enfants auront de beaux souvenirs à partager avec leurs copains à la rentrée.

Les animateurs-collecteurs bénévoles du SPF mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ». Cette solidarité concerne l’ensemble des personnes reçues dans les permanences d’accueil (enfants, jeunes, personnes âgées, familles, personnes isolées, personnes réfugiées) comme celles qui n’osent pas venir.

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant. Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier au comité le plus proche ou à la fédération de l’Hérault : https://www.secourspopulaire.fr/34/

Contact commission vacances : vacances@spf34.org / 06 74 34 12 03 - 06 31 04 73 37