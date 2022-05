Ariège - Réaction de Christine Téqui suite au décès de Marc Carballido

Communiqué de la Présidente Christine Téqui : Décès Marc Carballido

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de mon ami Marc Carballido. Homme de tous les combats pour porter haut ses idées, son département, sa Région et ses Pyrénées.

Il se sera battu jusqu’au bout contre la maladie avec « courage, détermination et philosophie » selon ses propres termes.

Homme de lettres et philosophe, amoureux de la culture espagnole et de son histoire, en particulier la Retirada, Marc était un homme fidèle à ses valeurs et à ses engagements.

J’appréciais sa vision de la société qu’il voulait toujours plus humaniste. Son combat, c’était la lutte contre tous les individualismes, les égoïsmes, le repli sur soi. Son combat, c’était toujours plus de fraternité, de lien social et d’intégration.

Il laisse son Pays d’Art et d’Histoire et son Centre International des Montagnes du Sud orphelins de sa vision de développement durable et raisonnée des territoires.

Photo d'illustration