France - Travaux à la piscine Aqua-Camargue

La communauté de communes Terre de Camargue modernise les installations de traitement de l’eau et les systèmes d’éclairage de la piscine intercommunale. Objectif : 40% d’économie d’énergie d’ici 2030.

Ces travaux répondent à l’obligation légale du décret « Eco Energie » qui s’applique à l’ensemble des bâtiments à usage tertiaire dont la surface dépasse 1000m². Ce chantier fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction des consommations énergétiques et d’optimisation du confort d’usage.

Des travaux sur le circuit hydraulique et l’éclairage

Le système hydraulique va être considérablement modifié. Ainsi un 2ème circuit d’eau va être installé de façon à désolidariser la pataugeoire et le bassin ludique du grand bassin. Cette intervention sera complétée par la création d’un 2ème bac tampon. Dans le même temps l’ozoneur sera remplacé par un système de traitement de l’eau par UV. Cette méthode de désinfection, efficace et sûre, est plus économe en eau et en énergie, et donc plus respectueuse de l’environnement. L’exploitation de la sous-station sera optimisée par la mise en place d’automates. Par ailleurs, la totalité de l’éclairage des bassins sera remplacé par des lampes LED.

Des bénéfices notables et immédiats

Toutes ces modifications vont permettre des économies immédiates et très significatives. Pour exemple, la consommation annuelle d’eau va être divisée par 2. L’économie globale en énergie (gaz et électricité), produits de traitement et eau, est estimée à 72 000 € par an. La nouvelle configuration du système hydraulique présente d’autres avantages. En dissociant les petits bassins du grand bain, il sera possible d’adapter la température de l’eau en fonction des activités. Ainsi le bassin ludique pourra passer de 28.5° à 31,5° sans incidence sur l’eau du grand bain. De quoi envisager d’autres usages tels que des activités « bébés nageurs ». Le coût global de l’opération est de 419 280 € TTC.

Fermeture de 8 semaines

La réalisation des travaux va entraîner la fermeture de la piscine du 1er juin au 24 juillet. La période choisie est la moins impactante au regard de l’activité observée. Tous les abonnements seront bien sûr prolongés. Ce temps d’arrêt ne sera pas pour autant synonyme d’inactivité pour l’établissement. Ces semaines seront mises à profit pour des travaux de rafraîchissement et d’entretien et les équipes plancheront sur les prochaines animations.