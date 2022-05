Mèze - Séance de signature du livre sur Yves Pietrasanta

« Yves Pietrasanta, scientifique, visionnaire, pionnier de l’écologie »

C’est le titre du livre écrit par Marcelle Termolle, journaliste, rédactrice en chef à la Radio Télévision Belge de langue française, retraitée à Mèze, en l’honneur de celui qui fut maire de Mèze de 1977 à 2001.

L’auteure présentera son ouvrage au public le samedi 14 mai, à 11h30, à l’occasion d’une séance de dédicaces organisée par la librairie « La pluie d’été » (place Aristide Briand) en partenariat avec la Ville de Mèze. La signature des dédicaces aura lieu de 10h à 12h.

Écologiste de la première heure, co-fondateur avec Brice Lalonde, René Dumont et Haroun Tazzief de Génération Écologie, Yves Pietrasanta fut parmi les premiers lanceurs d’alerte. Ingénieur chimiste, docteur ès sciences, professeur, chercheur, directeur d’équipes de recherches, il a contribué à introduire la chimie moderne en relation avec l’écologie, l’eau, les matériaux et l’énergie.

Pionnier de l’épuration et de la valorisation des eaux usées, du recyclage du plastique et des matériaux organiques, il transfère les innovations de ses équipes aux industriels. Maire, député européen, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, il développe un vaste réseau parmi les décideurs, en France et à l’International.

Chargé de mission pour la science et la recherche par l’Organisation Internationale de la Francophonie, il noue des relations les chefs d’État et de gouvernement. Pragmatique, acharné à guérir les maux nos sociétés, l’homme qui aime la vie, l’irréductible optimiste, livre ici son dernier message. Il encourage la société civile à reprendre le pouvoir.