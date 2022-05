Sérignan - Une nouvelle Asvp au sein de l'équipe de la Police Municipale de Sérignan !

BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE ASVP

Nous avons le plaisir d’accueillir dès ce jour une nouvelle ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) au sein de l’équipe de la Police Municipale de Sérignan.

Elle se nomme Christelle Miranda et vient remplacer Élodie Maurel dans ses fonctions. Elle se chargera donc de la régie de nos marchés, de l’ouverture et de la fermeture de nos parcs et jardins, de la sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires de la ville, et effectuera des patrouilles préventives sur le territoire.

Ancienne "Adjointe de sécurité" dans la Police Nationale, elle avait déjà effectué un remplacement à Sérignan en 2019, et c’est avec plaisir que Christelle revient parmi nous. Son état d’esprit n’a pas changé : "toujours privilégier la prévention et la communication à la répression." Au sein d'une Police de proximité, elle souhaite aller au contact des riverains et des commerçants.

Vous allez la rencontrer sous peu, merci de lui réserver le meilleur accueil !