Vauvert - 35ème concours d'abrivado, 3ème souvenir Pierre Aubanel à Vauvert

La ville vous donne rendez-vous le jeudi 26 mai 2022 pour le 35ème concours d’abrivado, 3ème souvenir Pierre Aubanel.

Ville de traditions et de bouvine, le tout premier concours d’abrivado a eu lieu ici même, à Vauvert ! Les arènes de la ville portent d’ailleurs le nom du fondateur du concours d’abrivado, le vauverdois Jean Brunel.

Organisé chaque année le jeudi de l’Ascension, le concours d’abrivado est rendu célèbre par la technicité de son parcours, et met en compétition, pour l’honneur, plusieurs manades. Au cours de leur passage successif, elles sont jugées sur la tenue des gardians, le harnachement, la vitesse, et le travail de conduite.

Les attrapaïres sont toujours nombreux à tenter de faire échapper les taureaux !

Petits et grands peuvent profiter tout au long de la journée des nombreuses animations traditionnelles mises en place : peña, groupe folklorique, 30ème anniversaire des attelages de Petite Camargue avec un défilé de calèches avec arlésiennes, et un défilé d’ânes et de bœufs...

Qu’est-ce qu’une abrivado ?

Le jeu taurin qui a pris plus tard le nom d'abrivado avait lieu à l'origine au moment du déplacement des manades. Encadré de gardians, le troupeau de taureaux traversait champs, hameaux et villages. Dans les villages, des attroupements de valets de ferme se formaient sur

leur passage pour tenter de perturber la bonne marche du troupeau. Les gardians devaient affronter ceux qui se faisaient fort de démanteler la troupe de cavaliers et de faire échapper au moins un taureau. Les gardians lançaient alors leur monture et la manade au galop pour leur échapper. D'où l'origine du mot abrivado (du verbe provençal abriva : accélérer, lancer, précipiter).

Quant à la bandido (bandi : délivrer, lâcher), elle avait lieu à l'origine lorsque la course était terminée. Avant l'arrivée du char, c'était le moyen le plus sûr de ramener les taureaux de la course, des arènes vers la manade.

Aujourd'hui, abrivado et bandido sont devenues des spectacles taurins qui gardent toute leur authenticité. Les taureaux qui sont utilisés ne sont pas ceux qui courront ensuite dans l'arène aux côtés des raseteurs. Le plaisir et l'émotion sont toujours au rendez-vous des afeciouna.

Quelques mots d’ici...

Afeciouna : amateur de courses de taureaux.

Abrivado : arrivée des taureaux depuis leur lieu de pâturage jusqu’aux arènes encadrés par les

gardians. La population essaie de faire échapper les taureaux en rompant la barrière formée par les gardians.

Attrapaïres : nom donné aux gens qui tentent d'attraper les taureaux au cours d'une abrivado pour les faire échapper.

Bandido : contraire de l’abrivado. Elle se déroule après la course. Elle permet au taureau de regagner son pâturage.

Char : attelage avec lequel on amenait auparavant les taureaux des prés au village. Maintenant il s'agit d'un camion qui a conservé ce nom.

Gardian : vient du provençal gardo besti qui signifie « garde bestiaux ». On distingue les gardians de métier qui sont salariés, et les gardians amateurs qui aident bénévolement le manadier.

Manade : troupeau de taureaux ou de chevaux. L’élevage en manade désigne toujours un élevage extensif en liberté et plein air intégral. Par extension, une manade représente aussi l’ensemble de l’élevage avec son personnel, ses amateurs et ses terres.

Raseteur : nom donné aux hommes habillés en blanc qui se mesurent à un taureau lors des courses camarguaises.

Programme du 35ème concours d’abrivado

Toute la journée - marché du terroir

Sur les allées Victor Hugo, avec producteurs et artisanat d’art

9h – animations

pena, groupes folkloriques, et 30ème anniversaire des attelages de Petite Camargue avec défilé de calèches avec arlésiennes, et défilé d’ânes et de bœufs

10h - présentation des manades

Les 5 manades pour le concours d’abrivado :

Lauze, Saint-Louis, Du Gardon, Orgonens, Aubanel, Martini 11h - 35econcours d’abrivado

12h30 - remise des prix

Rendez-vous aux pour connaître le nom du vainqueur qui remportera le prix du 3ème souvenir Pierre Aubanel

16h30 - trophée des as

14ème trophée de Camargue Médical – 2ème journée

Gracieux – manade Félix

Tourtoulin – manade Saumade

Gulliver – manade Blatière-Bessac

Chicharito – manade Caillan

Yvain – manade Lagarde

Artaban – manade Cavallini

Loupio – manade Layalle

Raseteurs invités : Vincent Felix, Zakaria Katif, Lucas Lopez, Jérémy Alliaga, Jérôme Martin, Youssef Zekraoui, Tom Charrade, Antoine Charrade

Après la course - bandido des 6 manades du concours

Informations pratiques

En 2022, on se sert des verres réutilisables consignés et pratiques :

la commune, en concertation avec les cafetiers de la ville, prend une part active dans la préservation de l'environnement, la lutte contre les déchets à la source et améliore la propreté dans la ville.

Toilettes : arènes et place Dr Arnoux

Parkings gratuits : place Dr Arnoux, place Raymond Erb, avenue Jean Jaurès...

Pour le Trophée des As, les places numérotées sont à 17€ et l’entrée générale est à 13€. Gratuit pour les enfants - 12 ans et personnes PMR dans fauteuil roulant. Tarif réduit pour les personnes détentrices de la carte d’invalidité. Carte jeune FFCC acceptée.

Le parcours du concours d’abrivado demeure inchangé :

La fête continue : fête votive de Montcalm du 1 au 3 juillet, fête votive de Gallician du 26 au 31 juillet, fête votive de Vauvert du 14 au 21 août.

Où mange-t-on ce jeudi ?

Restauration rapide

Les burgers d’Arnaud, 105 rue des Casernes – 06 60 60 31 99 – ouvert midi et soir

Pizza Nico, 26 rue des Casernes – 04 66 53 43 10 ou 06 19 58 32 84 – 10/22h

Restaurants

Le Fiacre, 26 rue Broussan – 04 66 71 46 24 ou 07 87 43 50 14 – midi

Le Madisson, 138 rue de la République – 04 66 88 77 32 – midi et soir

Le Père Casse-Croûte, 14 rue des Casernes – 06 16 66 05 74 – ouvert

Le Romarin, 116 avenue Maurice Privat – 06 70 45 04 69 ou 04 66 88 44 82 – jusqu’à 15h

L’Oustalet, 24 rue François Boissier – 04 66 88 72 42 ou 06 75 54 08 09 – ouvert

Renseignements

Le 35ème concours d’abrivado est organisé par le service événementiel de la ville de Vauvert.

Service événementiel :

56 avenue Victor Hugo

Tél. : 04 66 73 17 35

animation@vauvert.com

www.vauvert.com

Plus d'informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert et sur le site internet www.vauvert.com

Programme sous réserve de modification.

Evènement dans le respect des contraintes sanitaires.