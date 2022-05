Gignac - Le comité des fêtes de Gignac prépare les prochaines festivités

Le comité des fêtes de Gignac prépare les festivités de l'ascension pour la traditionnelle Festa de l’Ase (Fête de l'Âne) où Martin, l'animal totémique de la ville sera de sortie après deux ans d’absence.

Les festivités débuteront à partir du mercredi 25 mai pour se poursuivre jusqu’au dimanche 29 mai, avec cette année en plus des aubades du comité, une soirée exceptionnelle avec deux spectacles qui aura lieu le vendredi 27 mai sur l’esplanade avec en début de soirée le concert des gipsy light’s kings avec Mario Gabarri accompagné par 10 musiciens à partir de 19 heures qui sera suivie par le bal avec l’orchestre Goldstar et ces cuivres.

Le comité sera également présent pour le 14 juillet à la Meuse pour le feu d’artifice avec la soirée olé bodéga puis sera de retour sur l’esplanade pour le marché place au terroir en partenariat avec la ville de Gignac et l’office de Tourisme Intercommunal Saint Guilhem le Désert Vallée de l'Hérault qui aura lieu cette fois le mardi 23 août, les exposants créateurs ou producteurs qui souhaiteraient y participer peuvent prendre dès à présent contact auprès du président par mail à cdfgignac@gmail.com pour recevoir le dossier d’inscription.

Un comité des fêtes qui se porte bien et qui vient tout juste de fêter ces cinq années d'existences sous la présidence de Sébastien Vallée également administrateur national et délégué départementale pour l'Hérault de la FNCOF (Fédération nationale des comité et organisateurs de festivités - Site national : www.fncof.com - Facebook : FNCOF Hérault 34 )

Pour plus d’informations vous pouvez également rejoindre la page facebook : Comité des fêtes de Gignac 34150 où consulter le site cdfgignac.e-monsite.com.