Occitanie - La Région Occitanie va accueillir l'exposition « Le rire de Cabu » !

Journée mondiale de la liberté de la presse / Expo Cabu

Carole Delga : « Cet hommage à Cabu est un acte militant et pédagogique pour le droit à la caricature et la liberté de la presse »

La Région Occitanie va accueillir au sein de l’Hôtel de Région de Toulouse et sur le parvis de l’Hôtel de Région de Montpellier l’exposition « Le rire de Cabu » à partir du 3 mai, journée internationale de la liberté de presse.

A l’occasion du lancement de l’exposition, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie a déclaré : « En présentant et en accueillant l'exposition « Le rire de Cabu », en cette veille de la journée mondiale pour la liberté de la presse, j’ai souhaité rendre un hommage populaire à la hauteur du talent et de l’humanisme du dessinateur, victime le 7 janvier 2015 de l’attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo.

À travers la diversité de son œuvre, la variété des sujets explorés, la liberté d’esprit qui le caractérisait et les valeurs qu’il a toujours défendues, Cabu a démocratisé la caricature. Il l’a portée bien au-delà de l’univers de la presse et a inspiré toute une génération de dessinateurs.

Après Paris, où elle a été écourtée en raison du confinement, cette exposition inédite en région est ainsi une occasion unique de redécouvrir ses personnages célèbres, mais aussi ses combats en faveur de l’écologie, du pacifisme et de la liberté d’expression. J’ai voulu qu’elle soit gratuite et ouverte à tous parce que je crois qu’il y a là un enjeu culturel mais aussi d’éducation à la citoyenneté pour les plus jeunes.

En 2020, en hommage au professeur assassiné Samuel Paty, j'ai décidé que soient projetées sur les bâtiments régionaux les caricatures de Cabu et des dessinateurs de Charlie Hebdo.

Pour redire que, dans notre République, il ne peut y avoir d'arrangement avec la liberté d'expression, la liberté de conscience ou encore la laïcité. Pour rappeler qu’en démocratie, nous n’avons pas tous la même idée du bien commun. La liberté de la presse est précisément là pour exprimer la diversité des opinions dans le débat. »

« Le rire de Cabu » : une exposition impertinente, à la découverte de Cabu et du dessin de presse

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Véronique Cabut ont souhaité rendre un hommage joyeux à Cabu qui fut l’un des plus talentueux et populaires dessinateurs de presse de sa génération. Par sa liberté d’esprit, par son humanisme et par les convictions qu’il a portées à travers ses dessins, Cabu a été un observateur amusé mais aussi un chroniqueur sévère et visionnaire de notre société.

Présentée au cœur de l’Hôtel de Région de Toulouse, l’exposition « Le Rire de Cabu » propose 400 dessins cultes dont de nombreux inédits, 400 éclats de rire. Ce sont des retrouvailles exceptionnelles avec ses personnages emblématiques tels que le Grand Duduche, le Beauf, Catherine Saute-au-paf ou encore l’adjudant Kronenbourg, et avec ses dessins pour l’émission de Dorothée qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs.

Tous les sujets chers à Cabu sont abordés (consommation, société, culture, les femmes, les jeunes, les cons, et la politique bien sûr) et ses combats sont au premier plan : l’écologie, le pacifisme, la liberté d’expression.

Un clin d’œil amusé sur notre région permet de découvrir une sélection spéciale Occitanie, avec des reportages et dessins plein d’humour et sans concession.

Une dimension plus personnelle de l’artiste est à découvrir grâce à un tour d’horizon de ses maîtres et de ses copains inoubliables.

Crédit photo : Région Occitanie – Lydie Lecarpentier