Sérignan - Semi-marathon du Pont Rouge le 26 mai 2022 : Inscrivez-vous !

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cet événement sportif devenu majeur pour la ville et dans le biterrois. En 2022, il aura lieu le jeudi 26 mai (Jeudi de l’Ascension).

Les inscriptions :

en ligne, du 2 au 22 mai, sur le site Internet www.ats-sport.com (règlement par carte bancaire uniquement + 1 € frais de transaction). En cas d’annulation de la manifestation pour raison sanitaire, le site ats-sport remboursera le montant de l’inscription en retenant 3 % du montant plus les 1 € du supplément des frais de carte bancaire (soit 14,55 € remboursés pour 16 € par exemple).

au service municipal des Sports, place de la Libération, du 16 au 20 mai de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Règlement par chèque ou espèces. Attention : en cas d’annulation de la manifestation pour raison sanitaire, les personnes qui s’inscriront au bureau des sports ne pourront pas être remboursées.

Un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an, ou une licence FFA, sera exigé pour valider l’inscription.

Coûts d’inscription* :

Du 2 au 8 mai inclus, les coûts d’inscription pour les courses adultes et la marche sont minorés de 5 € afin d’encourager les participants à s’inscrire au plus tôt. Les courses jeunes quant à elles restent au même prix du 2 au 22 mai.

Semi-marathon : 15 € par coureur puis 20 € du 9 au 22 mai.

Relais semi-marathon : 10 € par relayeur puis 15 €.

Marche : 10 € par marcheur puis 15 €.

Courses jeunes : 5 € par enfant.

* Hors frais de transaction internet.

Programme :

7h30/8h45 > Distribution des dossards (allées de la République)

8h30 > Départ courses jeunes

– petits (7-9 ans) : 800 m max. (sans dossard)

– enfants (10-11 ans) : 1 km max. (sans dossard)

– ados (12-15 ans) : 3 km max. (avec dossard)

8h55 > Échauffement autres courses 10 minutes

9h15 > Départ semi-marathon (à partir de 18 ans)

9h30 > Départ relais (à partir de 16 ans) 10,5 km et départ marche 10,5 km

11h30 > Remise des récompenses

> Télécharger le règlement des épreuves

Renseignements :

Service des Sports : 06 07 63 82 36