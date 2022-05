Gard - Coaching emploi : réussir son entretien d'embauche avec Terre de Camargue !

Terre de Camargue au travers de son service emploi accompagne les demandeurs d’emploi dans la préparation de leur entretien d’embauche, en organisant une journée de coaching, le mardi 17 mai.

Thomas Salvatgé, coach en développement personnel, délivrera aux participants des conseils utiles pour réussir leur entretien de recrutement et appréhender ce moment en toute sérénité.

Etre prêt !

Un entretien de recrutement est à la fois stressant et stimulant. Savoir se préparer, valoriser ses atouts, avoir les bons réflexes peut faire toute la différence. Thomas Salvatgé, donnera des techniques pour se focaliser sur ses points forts et mobiliser toutes ses ressources en gérant son stress et ses émotions.

Participer

Cette formation gratuite est réservée aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux. L’inscription auprès du service emploi est obligatoire. Le nombre de places est limité. Elle se déroulera mardi 17 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h au siège de la Communauté de communes Terre de Camargue (13, rue du Port à Aigues-Mortes).

Service emploi Terre de Camargue : 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr