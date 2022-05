Frontignan - Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 avril.

Conseil municipal : Séance du mois d’avril

28 dossiers composaient l’ordre du jour du conseil municipal du 28 avril. Parmi ceux-ci, une importante partie relevait des finances avec l’approbation des comptes 2021. Solidarité, culture, ressources humaines… ont également été soumis au vote des élus de la Ville.

Comme le veut la loi, les élus ont délibéré sur les comptes de la Ville et du port de plaisance de l’année écoulée en adoptant les comptes administratifs, en approuvant l’affectation des résultats d’excédent et les comptes de gestion sur l’exercice 2021.

Les élus ont aussi voté les subventions versées aux associations pour contribuer à leur permettre de mettre en œuvre leurs activités pour un montant de 510 573 €. Dans le cadre de la politique de la Ville, 38 140 € supplémentaires sont alloués aux associations qui participent au programme d’actions en faveur du quartier prioritaire Les Deux Pins. En parallèle, pour soutenir l’action de l’association SOS Méditerranée qui œuvre au sauvetage des naufragés en Méditerranée, la Ville a adhéré à la plate-forme « collectivités de l’association SOS Méditerranée » et attribue une subvention de 1000€ à l’association.

Comme chaque année pour la période estivale, la Ville a recours à du personnel contractuel pour faire face à l’accroissement de l’activité. Pour l’été 2022, il a été décidé d’employer 43 saisonniers pour la Ville et 4 pour le port de plaisance. En matière de ressources humaines, un règlement intérieur relatif au temps de travail a été adopté. Il concerne notamment les heures supplémentaires, le don de jour de repos, l’organisation du temps de travail, les congés annuels et les jours d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), le compte-épargne temps, les autorisations spéciales d’absence (ASA) ou encore les régimes de travail spécifiques. Le montant des indemnités des élus a aussi été voté.

Différents appels d’offre concernant des commandes publiques ont été approuvés portant notamment sur la fourniture en carburant, en pièces détachées pour les véhicules, sur l’acquisition de matériel informatique et, au sein de Sète agglopôle Méditerranée (SAM), sur la constitution d’un groupement de commande relatif à la location et l’entretien des photocopieurs et imprimantes.

Avec son projet éducatif de territoire (PEDT) et le programme de réussite éducative (PRE), la Ville souhaite prévenir le décrochage scolaire et favoriser l’accompagnement des enfants les plus fragiles notamment issus du quartier prioritaire de la ville (QPV). Dans ce cadre, la Ville a signé une convention de partenariat avec le collège Les 2 Pins permettant à la direction Education de la Ville et particulièrement au coordonnateur du PRE, de participer à des actions relevant du « Dispositif d’Accompagnement pour Ma réussite en 6ème » (DAMa).

Plusieurs conventions de partenariat ont été approuvées dans le domaine de la culture, notamment avec le Département et SAM pour la bibliothèque de plage « Lire à la mer » du 5 juillet au 28 août, avec l’association Jazzamèze en vue d’accueillir, le 19 juillet, une soirée concert du Festival de Thau ou encore avec l’association Convivencia pour accueillir, le 26 juillet, une soirée festive et musicale du festival itinérant Convivencia qui navigue de Toulouse à Montpellier. L’accueil en résidence des compagnies circassiennes Cirkvost et mange-nuage ont aussi été approuvés.

Alors que côté Transition écologique, la convention de mise à disposition de la toiture du centre des Mouettes pour une installation photovoltaïque est portée à 25 ans, la Transition démocratique se poursuit avec la création du comité des sages, ouvert à tous les habitants sans conditions d’âge.

La séance s’est conclue sur une question de sécurité avec la signature d’une convention pluriannuelle avec le Service départementale d’incendie et de secours (SDIS) concernant la surveillance des plages et des activités nautiques pour les saisons 2022, 2023 et 2024.