Gard - Journée festive à la manade du Cougourlier le 7 mai prochain !

Samedi 7 mai, la manade du Cougourlier à Saint-Laurent d’Aigouze invite le public à venir découvrir et vivre les traditions camarguaises.

En famille, entre amis, cette journée conviviale et festive est ouverte à tous !

Rendez-vous dès 9h30, pour un « déjeuner au près » offert par la manade du Cougourlier, avec petites grillades camarguaises pour mettre le visiteur en bouche… Toute la matinée, des démonstrations taurines, commentées par un guide, permettront de s’immerger dans les traditions camarguaises : tri de taureaux, ferrade d’anoubles dans le bouvaou, initiation à la course camarguaise, abrivado en pays… A 13h, un repas traditionnel sera proposé sur réservation (15€) avec au menu gardianne de taureaux de la manade, fromage et dessert. Les visiteurs pourront aussi découvrir l’exposition photos, du reporter Patrick Frilet, sur l’univers de la Camargue et les dynasties de manadiers. Et toute la journée, buvette et ambiance musicale avec le DJ Romain Grazioli…

Manades je vous aime

Cette journée est organisée dans le cadre du festival de journées en pays « Manades je vous aime », porté par les 5 intercommunalités du PETR Vidourle Camargue : d’avril à octobre, 23 dates, 23 manades, 23 journées pour plonger à la découverte d’une culture unique.

Manade du Cougourlier, mas Prafagot à Saint-Laurent d’Aigouze. Entrée gratuite, offerte par la Communauté de communes Terre de Camargue.

Repas traditionnel (15€) sur réservation au 06 46 62 03 77.