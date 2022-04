Montpellier - Rennes s'invite à Montpellier !

Un retour attendu le 5,6 et 7 mai prochain

Après le succès de la première édition en 2021, les offices de tourisme de Rennes Métropole et de Montpellier Méditerranée renouvellent leur collaboration : Rennes s’invite à Montpellier les 5, 6 et 7 mai et Montpellier s’invite à Rennes les 3 et 4 juin 2022. L’objectif est de faire découvrir les deux métropoles aux habitants, toutes deux accessibles en 1h35 d’avion, avec la ligne aérienne directe opérée par Transavia.

Pour sa deuxième venue à Montpellier, Destination Rennes propose deux temps forts : un événement festif destiné au grand public et une soirée destinée aux professionnels du tourisme.

Une ambiance rennaise au cœur du marché du lez

Le vendredi 6 mai à partir de 17h et le samedi 7 mai toute la journée, c’est au Marché du Lez que Destination Rennes accueillera et conseillera les Montpelliérains pour un futur séjour à Rennes... L’occasion de mettre en lumière le riche programme artistique et culturel prévu cet été à Rennes avec de nombreuses expositions dans la ville dans le cadre d’Exporama, le rendez-vous de l’art contemporain, mais aussi le patrimoine architectural, le foisonnement culturel et l’environnement naturel et préservé qu’offre la capitale bretonne aux visiteurs. Le public pourra aussi profiter d’une boutique de l’office de tourisme spécialement créée sur place et craquer pour des produits 100 % made in Breizh : caramels au beurre salé, bols bretons, boules à neige, affiches et cartes postales d’illustrateurs rennais.

La gastronomie sera mise en valeur avec la présence de 4 restaurateurs rennais.

Le restaurant rennais Coquille invitera le public à goûter sa cuisine de saison. Les Montpelliérains pourront découvrir des sandwichs revisités et des kouign-a-pom auprès de Kebreizh. Peska, restaurant de curiosités marines, mettra en avant les produits de la mer avec ses bigorneaux et ses buns au poulpe. Pour terminer sur une pointe de sucré, la Fabrique présentera ses kouign amann traditionnels. Les habitants de Montpellier auront la chance de pouvoir déguster toutes ces spécialités artisanales et culinaires qui font le succès de la gastronomie rennaise.



Les visiteurs auront aussi la possibilité de s’initier au jeu de palets bretons lors de tournois organisés par David Jeux, l’unique fabriquant breton de palet qui a reconstitué pour l’occasion un paletdrome (C’est comme un boulodrome mais en plus Breton !).

Tout au long de ces deux jours, le public pourra participer à des jeux concours pour gagner des séjours tout compris à Rennes, des repas et des cadeaux.

A partir de 18h le vendredi et à 14h puis à 16h le samedi, la musique et la danse du Cercle celtique du Gard va faire vibrer le Marché du Lez. Ensuite, le DJ Ordoeuvre donnera une nouvelle jeunesse aux musiques bretonnes et tentera de réunir plusieurs générations sur la même piste.

A cette occasion, chaque étal du Marché de Lez sera mis aux couleurs de la capitale de la Bretagne. Chez Joe, il sera possible de goûter ses crêpes bretonnes et son incontournable galette saucisse.



L’office de tourisme de Montpellier va jouer le jeu en portant les couleurs de Rennes.

Des rencontres entre les professionnels du tourisme des deux territoires

Le jeudi 5 mai, au restaurant La Place situé au cœur du centre historique de Montpellier, se tiendra une soirée afterwork pour présenter les atouts de la métropole rennaise aux agences et opérateurs de tourisme. Sous les couleurs de la Bretagne, cette soirée conviviale permettra de regrouper les offices de tourisme de chaque ville, les partenaires tels que l’aéroport de Montpellier Méditerranée, l’ADT 34 ainsi que les élus des métropoles rennaises et montpelliéraines. Un moment d’échange sur les différents atouts de la capitale de la Bretagne. L’objectif est de promouvoir la ville de Rennes comme une nouvelle destination à découvrir pour les habitants de Montpellier.

Les invités ont aussi la possibilité de savourer un cocktail dinatoire autour de bons plats bretons revisités.

« Cette opération de promotion est une formidable opportunité pour Destination Rennes de sensibiliser les professionnels du tourisme ainsi que le grand public aux atouts touristiques de Rennes qui dispose d’une connexion directe avec Montpellier grâce à Transavia. Nous sommes ravis de renouveler cette opération cette année et espérons poursuivre cette collaboration entre nos territoires. » déclare Frédéric Paul, directeur du pôle tourisme chez Destination Rennes