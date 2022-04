Port Leucate - Mondial du Vent 2022 Le Windsurf à l'honneur pour cette 3ème journée

L’élite internationale de la glisse est réunie depuis le 26 avril à Leucate-la Franquipour la 25ème édition du Mondial du Vent. Les meilleurs Wingfoilers s’affrontent lors de la première étape du circuit de la Coupe du Monde GWA.

Cette après-midi, ce sont les windsurfers qui ont offert un show spectaculaire au public sur le spot de La Franqui lors d’une démonstration de windsurf freestyle : Nico Akgazciya, le freestyler leucatois qui excelle dans toutes les disciplines d’expression du windsurf et Mathis Mollard le leucatois de 19 ans qui fut la révélation de l’édition 2019.

Le Windsurf freestyle est une discipline esthétique se pratiquant aussi bien sur un lac que sur la mer. Les riders utilisent le pouvoir de propulsion de leur voile pour se projeter suffisamment haut afin de réaliser des figures incroyablement esthétiques.

Tractés par un jet-ski, les windsurfers ont pris de la vitesse et pour exécuter une ou plusieurs figures à la suite au bord de la plage, aux pieds des spectateurs.

Demain, un vent plus favorable permettra de démarrer la première manche de la Coupe du Monde GWA de Wingfoil. Alors que la Tramontane est annoncée pour la nuit, la direction de course prépare activement le début officiel de la compétition. Départ possible à 7h15.

Des démonstrations de Surfoil et de skate ont également eu lieu au cours de cette troisième journée.

PROGRAMME DU MONDIAL DU VENT 2022

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – 26 AVRIL AU 1ER MAI

A la croisée des chemins entre le windsurf, le kitesurf, le stand up paddle et le surf foil, le Wingfoil est le dernier né des sports de glisse. Inaugurée en 2021 à Leucate, la Coupe du Monde Wingfoil GWA avait réuni tous les meilleurs riders mondiaux issus de différentes disciplines de la glisse avec quatre étapes.

DEMONSTRATION DE KITESURF AVEC LES MEILLEURS RIDERS FRANÇAIS

En parallèle de l’étape de Coupe du Monde de Wingfoil GWA, des démonstrations de Windsurf sont au rendez-vous avec les meilleurs riders français.

VILLAGE DE LA GLISSE

Le Mondial du Vent est aussi un événement familial avec de nombreux ateliers ludiques, sportifs et instructifs. Plusieurs animations autour du surf (vague artificielle), du BMX et de la trottinette avec une initiation PumpTrack, mais aussi des concerts, de l’initiation à l’escalade, divers ateliers pour les enfants. Une initiation au skateboard a lieu tous les après-midis sur rampe, deux shows sont réaliséspar Tom Martin (12 ans et demi, champion de France 2021) et Louise-Aina Taboulet (11 ans, vice-championne de France 2021) en skateboard ainsi que Raphaël Chiquet (champion du monde pro Flat 2009) en BMX.

Programme détaillé ici : https://www.mondialduvent.fr/le-village-de-la-glisse/.