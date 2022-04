Montpellier - Cinema : 5 anciens étudiants de l'ESMA ont travaillé sur DR Strange in the Multiverse of Madness !

La nouvelle réalisation de l’univers cinématographique de Marvel, Dr Strange in the Multiverse of Madness , sort en salle le 4 mai prochain. Le blockbuster est l’un des films à gros budget de l’année 2022 après Les Animaux Fantastiques et The Batman. Au générique, 5 talents issus de l’ESMA qui ont contribué au succès prometteur du film. Force est de constater que les étudiants de l’ESMA sont plébiscités pour les plus grosses réalisations !

Dr Strange in the Multiverse of Madness : un succès annoncé

Dans ce nouveau film signé Marvel et Disney, Dr Strange affronte un nouvel adversaire mystérieux tout en repoussant les frontières du Multivers. Avec cette nouvelle œuvre qui sort dans les salles obscures le 4 mai prochain, Marvel et Disney sont prêts à embrasser un nouveau succès. En effet, les épopées du super héro évoluant dans l’univers Marvel sont suivies par un large public, lui-même de plus en plus nombreux.

Pour exemple, le 1er volet, Dr Strange (2016) a été réalisé avec un budget de 165 millions de dollars et a rapporté 677 millions de dollars dans le monde entier. Les prédictions pour ce 2e opus très attendu sont de l’ordre du milliard de dollar pour un budget de 200 millions de dollars. Des chiffres qui s’inscrivent dans le sillon des succès à la hauteur des studios Marvel et Disney !

Des anciens étudiants aux profils recherchés

La demande est forte. Pour cela les grands studios n’hésitent pas à recruter les étudiants de l’ESMA dès la sortie de l’école. Ils savent que ces jeunes talents sont en totale adéquation avec les profils recherchés et peuvent ainsi intégrer le monde professionnel immédiatement. Au-delà de la French Touch, les étudiants de l’ESMA sont plébiscités pour leur professionnalisme. C’est le cas de Jean Baptiste Noyau qui a travaillé en tant que senior Lighting TD sur le film. Un poste à responsabilités au sein du studio Framestore où de nombreux étudiants de l’ESMA œuvrent pour les films à gros succès.

Avant de s’installer à Montréal, Jean Baptiste a travaillé pour de prestigieux studios tels que ILM (Star Wars), MPC (Sonic 2)… et se retrouve au générique des grosses productions. Sur le film DR Strange in the Multiverse of Madness Jean Baptiste a retrouvé 4 de ses anciens camarades de l’ESMA Jacques Leyreloup (Senior environment TD), Philippe Nurdin (lighting artist), Louise Chassain (Texture artist) et Florian Boury (Senior rigging TD), des profils recherchés par les recruteurs des studios. D’ailleurs, tous ont été propulsés dès la sortie de l’école dans des studios de renommée internationale. C’est lors de leur cursus à l’ESMA que les jeunes talents rencontrent les recruteurs des studios toujours en recherche de futurs collaborateurs.

L’ESMA, fabrique de talents

Classée 7e meilleure école d’animation au monde en 2021 selon Animation Career Review, l’ESMA est reconnue pour la qualité de sa formation animation 3D en quatre ans, et le niveau de professionnalisme de ses diplômés. L’école affiche un taux de 100% d’insertion professionnelle, 9 mois post diplôme et compte plus de 2000 anciens travaillant dans les plus grands studios mondiaux (Disney, Sony, Dreamworks, Illumination Mac Guff, Double Negative, Framestore, ILM…).

Présente à Montpellier, Toulouse, Lyon, Nantes, Montréal et Bordeaux en 2023, l’ESMA est l’un des acteurs de référence de la « French Touch de l’animation », préparant les nouvelles générations à répondre aux exigences du milieu professionnel.