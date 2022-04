Port Leucate - VIDEO - Mondial du Vent 2022 Les meilleurs riders internationaux dans les starting-blocks

Depuis hier et jusqu’à dimanche, l’élite internationale de la glisse est réunie sur le spot de Leucate-La Franqui pour la 25ème édition du Mondial du Vent. Une édition exceptionnelle pour un anniversaire mémorable. Après une première journée clôturée par la cérémonie d’ouverture officielle, cette deuxième journée a débuté sous le soleil avec des conditions de vent légères. Ce matin le comité de course a réuni tous les riders pour le traditionnel skippers meeting. Cette après-midi des démonstrations de windsurf freestyle et de wingfoil freestyle ont eu lieu sur le spot de La Franqui.

Au cours de cette journée nous avons rencontré la Vice-championne d’Europe, Flora Artzner avec qui nous avons pu échanger sur la tendance Wingfoil, cette nouvelle discipline dont le potentiel demeure sans limite.

Quand et pourquoi as-tu commencé le Wingfoil ? Quelles sont les sensations que cette discipline procure ?

Il y a un an et demi à peine après avoir fait beaucoup de planche à voile. J’ai tout de suite adoré les sensations de liberté que j’ai pu ressentir, elles sont encore plus incroyables que ce qu’on pense pouvoir ressentir depuis la plage. Depuis je n’ai plus touché une planche à voile.

Est-ce que c’est une discipline que tu conseilles aux filles ?

Il y a un énorme potentiel chez les femmes en Wingfoil, c’est plus facile que la planche à voile et moins dangereux que le Kitesurf. Aujourd’hui beaucoup de femmes n’osent pas se lancer dans la compétition par peur de la difficulté mais en réalité ce n’est pas plus compliqué qu’une autre discipline. C’est un support sur lequel les filles peuvent vraiment se retrouver et s’amuser. Plus on est nombreuses, mieux c’est !

Quel est ton objectif sur cette première étape de la Coupe du Monde GWA ?

Une première place en Wingfoil Freestyle et Race chez les femmes ce serait super ! Une belle revanche sur mon classement de l’année dernière : 2ème à la Slalom et 3 en Freestyle.

Quels souvenirs as-tu du Mondial du Vent et du sport de Leucate-La Franqui ?

Un magnifique souvenir ! Je me suis retrouvée l’année dernière avec toutes les élites de la discipline, c’était un peu un rêve en pleine pandémie car les inscriptions étaient réservées aux professionnels. Tous ces champions sont aujourd’hui devenus mes amis et c’est grâce au Mondial du Vent.

PROGRAMME DU MONDIAL DU VENT 2022

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – 26 AVRIL AU 1ER MAI

A la croisée des chemins entre le windsurf, le kitesurf, le stand up paddle et le surf foil, le Wingfoil est le dernier né des sports de glisse. Inaugurée en 2021 à Leucate, la Coupe du Monde Wingfoil GWA avait réuni tous les meilleurs riders mondiaux issus de différentes disciplines de la glisse avec quatre étapes.

DEMONSTRATION DE KITESURF AVEC LES MEILLEURS RIDERS FRANÇAIS - A PARTIR DE JEUDI 28 AVRIL

En parallèle de l’étape de Coupe du Monde de Wingfoil GWA, des démonstrations de Windsurf sont au rendez-vous avec les meilleurs riders français.

VILLAGE DE LA GLISSE

Le Mondial du Vent est aussi un événement familial avec de nombreux ateliers ludiques, sportifs et instructifs. Plusieurs animations autour du surf (vague artificielle), du BMX et de la trottinette avec une initiation PumpTrack, mais aussi des concerts, de l’initiation à l’escalade, divers ateliers pour les enfants. Une initiation au skateboard a lieu tous les après-midis sur rampe, deux shows sont réaliséspar Tom Martin (12 ans et demi, champion de France 2021) et Louise-Aina Taboulet (11 ans, vice-championne de France 2021) en skateboard ainsi que Raphaël Chiquet (champion du monde pro Flat 2009) en BMX. Programme détaillé ici : https://www.mondialduvent.fr/le-village-de-la-glisse/.