Mèze - Les élus du conseil municipal des jeunes ont participé à leur première réunion

CMJ : la réunion d’investiture à Mèze !

Mercredi 20 avril, les élus du conseil municipal des jeunes ont participé à leur première réunion, salle de la république. Les 23 conseillers juniors étaient entourés de Thierry Baëza, maire de Mèze, Hervé Bouffinier, conseiller municipal délégué au CMJ, Séraphin Parra, adjoint à la démocratie participative, Marcel Graine, conseiller municipal délégué aux finances et des conseillers municipaux Pascaline Dardé et Gilles Phocas.

Le maire de Mèze s’est adressé aux jeunes élus : « A vous maintenant de faire des propositions, d’ouvrir des débats, d’exprimer votre vision de la politique locale et, bien sûr, d’élaborer des projets concrets au service de l’intérêt général. L’intérêt général est la chose la plus importante que vous devrez toujours avoir à l’esprit durant votre mandat. C’est l’intérêt général qui devra en permanence guider vos décisions. Être élu, c’est avant tout penser aux autres ».

Des commissions ont été créées sur les thèmes suivants :

Nature, respect de l’environnement et cadre de vie

Culture, festivités

Entraide, solidarité et prévention

Sports, loisirs et activités ludiques

Parmi les projets approuvés lors de la séance : une journée de ramassage des déchets dans les espaces naturels, des menus « découverte du monde » à la cantine, des repas pour les plus démunis, des jeux et tournois sportifs sur la plage, une fresque « street art », un parcours d’orientation et chasse au trésor dans la Ville, une formation aux premiers secours, une étude sur le skate parc.