Sérignan - Un tout premier Championnat régional de Bmx à Sérignan

Ce dimanche1er mai 2022, notre parc de sports urbains va accueillir le tout premier Championnat régional de BMX Freestyle park de France.

Le BMX tend à se démocratiser mais cela reste une discipline jeune et en pleine structuration. La fédération française de cyclisme souhaitait mettre en place des championnats départementaux et régionaux de BMX Freestyle park, comme cela se fait dans toutes les disciplines sportives, et elle a choisi Sérignan pour créer un tel événement.

Pourquoi ? Grâce au dynamisme du Club Passion BMX (qui est pour rappel le 1er club de France), mais également grâce à la qualité des infrastructures sportives du parc municipal, et enfin car elle savait que ce projet serait bien porté par les équipes du Club qui disposent de tout le savoir-faire nécessaire pour son succès.

Ce dimanche donc, des jeunes en catégories U10 et U16 (comprendre « under 10 », en dessous de 10 ans et en dessous de 16 ans) vont s’affronter sur les équipements sérignanais.

Le tout dans l’ambiance chaleureuse et familiale habituelle.

L’événement est ouvert au public, et la toute nouvelle buvette-snack du club sera ouverte et proposera des boissons et de la petite restauration sur place (sandwiches américains, frites, crêpes, etc).

Si votre enfant souhaite participer, les inscriptions pour le Championnat Régional d'Occitanie à Sérignan sont ouvertes. Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder :

7 catégories sont représentées :

U10 : moins de 10 ans

U 13 : moins de 13 ans

U16 : moins de 16 ans

Amateur

Elite Femmes

Élite Hommes

Lieu : Parc Multisport Urbain de Sérignan