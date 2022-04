Ariège - Belesta... rugby à André Naudi

André Naudi accueillera ce 1er mai le premier match de la Coupe d'Occitanie entre deux formations de l'élite régionale.

L'entente sportive Laroque-Belesta sera confrontée à Lauzerte, club du Quercy qui comme les "rouges et verts" ont échoués d'un seul point pour la qualification et la course à la montée en fédérale 3. Les deux entités ont pratiquées un rugby de mouvement basé sur la vitesse et les enchaînements. Les deux ont des effectifs jeunes et prometteurs désireux non seulement de bien terminer la saison mais surtout de démontrer au public qu'ils seront la saison prochaine dans les favoris de la nouvelle compétitions (élite régionale).

La fête promet d'être belle et l'ambiance "fiesta" puisque les anciens de Laroque comme de Bėlesta viendront nombreux au stade ainsi qu'est attendue la Movida Ovalienne du Pays d'olmes ,du Kercorb et du Pays de Sault.

De nombreuses personnalités locales comme du canton ont promis d'être là et comme demandé par les Occitanistes du village le *se canto* sera entonné *a capella* par l'ensemble du stade et sonorisé....une façon nouvelle pour se souvenir des anciens qui nous ont quittés ces dernières saisons.

(Sur la photo Jacques Naudi qui avait joué dans les deux clubs).

Quelques précisions .Match à 15 h.

Lauzerte, bastide remarquable du nord de Moissac ( du niveau de Cordes et St Antonin de Noble Val)

La bourriche sera offerte par les anciens de l'A.S.Belesta.