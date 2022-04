Cahors - Maria-Alice Pelé : « Permettre l'égalité des chances et l'accès aux droits dans tous les quartiers »

Un total de 105 quartiers sont définis comme prioritaires dans la Région Occitanie et bénéficient des dispositifs labellisés « Politique de la ville ». De manière volontariste et solidaire, le conseil régional participe à ces politiques publiques en faveurs des quartiers prioritaires. Ces dispositifs permettent d’identifier les enjeux et objectifs spécifiques autour de ces territoires. En 2021, la présidente Carole Delga a souhaité aller plus loin en créant une vice-présidence chargée de ces politiques de la ville. Maria-Alice Pelé, conseillère régionale de l’Hérault a été désignée à ce poste et a entamé une tournée régionale de ces territoires.

« La Région Occitanie accompagne, en complément de ses dispositifs de droit commun, les acteurs qui agissent au quotidien dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. En ce début de mandat, j’ai décidé de venir à leur rencontre sur le terrain dans le cadre d’une tournée régionale. Le travail de terrain et de proximité est le meilleur moyen d’appréhender les problématiques au plus près des réalités », a déclaré Maria-Alice Pelé à l’occasion de sa visite dans le quartier de Terre Rouge à Cahors.

Le Contrat de ville de la Communauté d’Agglomération Grand Cahors a été signé le 8 septembre 2015. Depuis, il permet au quartier de « Terre Rouge » et ses divers acteurs de bénéficier de dispositifs et fléchages financiers supplémentaires.

« Les acteurs associatifs locaux sont souvent le cœur battant de ces quartiers et le travail qu’ils accomplissent en matière d’accès aux droits, d’insertion ou même sur le volet socio-éducatif, est primordial et permet de rétablir une certaine notion d’égalité aux habitants », a détaillé la vice-présidente Marie Piqué, présente pour la rencontre avec le Centre Social de Terre Rouge ainsi qu’avec les membres de l’Espace Social et Citoyen du quartier.

Les deux vice-présidentes ont également rencontré la paysagiste Alice Freytet de l’association Juin Jardins et Mariette Bouillet de l’association Octopus Ritmo, impliquées dans les projets de jardins collectifs du quartier. Cette tournée cadurcienne s’est conclue par une rencontre avec le directeur du Réseau d'entraide et de relations de Terre Rouge (RERTR) afin de présenter aux élues le projet de jardin comestible pour public en insertion.