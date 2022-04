Muret - Enzo & Rosso, une SCOP d'architecture pour qui la notion de complémentarité est une amibtion

Le 1er janvier 2022, l’agence d’architecture ENZO & ROSSO, située à Muret (31), a opéré un tournant dans son aventure collective, en se transformant en Scop (Société Coopérative et Participative). 4 salariés deviennent ainsi sociétaires de l’entreprise, spécialisée dans la réalisation de projets d'équipement, de bureaux, de bâtiments d’activités et de commerces, de logements pour des maîtres d’ouvrage publics et privés. Une démarche engagée en 2020 par la co-fondatrice Nathalie PERROT.

Une agence innovante et en croissance depuis sa création

Créée en 2000 par Nathalie ROSSO-PERROT, architecte DPLG, et Sébastien PERROT, ingénieur Centrale Paris, ENZO & ROSSO est une agence d’architecture, installée à Muret (31) alliant la créativité des architectes à la rigueur du monde de l’industrie. L’agence travaille à la fois sur la réalisation de groupes scolaires, de cinémas, d'équipements sportifs, de bureaux, de bâtiments de stockage, de bâtiments industriels et sur des logements individuels ou collectifs...

ENZO & ROSSO a développé des méthodes de travail innovantes dans le monde de l’architecture afin d’optimiser l’organisation et la gestion de l’information, une approche qui lui a value la certification ISO 9001-2008, obtenue en juin 2009 avec l'Organisme Certificateur AFAQ.

Depuis sa création, l’agence n’a cessé de croître s’étoffant de compétences toujours plus indispensables et en adéquation avec l’évolution de conjoncture sociétale, économique et environnementale.

La coopération comme une évidence

En 2017, Sébastien décide de retourner dans sa branche initiale, en tant qu’ingénieur industriel mais reste sociétaire. Alors que Nathalie reprend seule les rênes de l’entreprise, elle ressent très rapidement le besoin du collectif, l’envie de ne pas être isolée dans la prise de décisions.

Et c’est sous la casquette de Vice-Présidente du Club des Entreprises du Muretain (CEM) qu’elle entend parler du modèle coopératif. Transmettre son entreprise à son équipe va devenir une évidence. Tous les ingrédients sont là, un collectif solide, une équipe impliquée dans le fonctionnement de l’agence et une dirigeante prête à partager les décisions stratégiques avec l’ensemble des salariés.

Et c’est en janvier 2022 que l’entreprise ENZO & ROSSO est officiellement transmise en Scop (Société Coopérative et Participative) à ses salariés. « L’accompagnement de l’Union Régionale des Scop a été indispensable pour une transition en douceur. Nous avons acté dans les statuts que je resterai gérante pendant quatre ans au minimum et je passerai ainsi, au moment voulu, le flambeau plus sereinement. » explique Nathalie PERROT.

La transmission en Scop permet à l’équipe d’ENZO & ROSSO, composée de 12 collaborateurs, de mettre en cohérence les valeurs défendues auprès de ses clients avec son fonctionnement en interne : l’écoute, le respect, la confiance et la coopération. « Nous mettons un point d’honneur à la relation de confiance qui s’installe avec nos clients », indique la gérante.

« Nous proposons une architecture pragmatique, adaptée au contexte et à l’usage qui s’inscrit dans les thématiques environnementales et sociétales actuelles. La Scop va faire grandir ENZO & ROSSO et permettra de faciliter le recrutement, car aujourd’hui la nouvelle génération attend beaucoup de ces nouveaux statuts. »

L’agence muretaine, qui suit 10 millions d'Euros de travaux chaque année, est aujourd’hui également toulousaine et satisfait grandement à la demande urbaine.