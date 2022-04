Castelnau-le-Lez - Courrier du Maire aux habitants de l'éco-quartier de Caylus

STOP À LA DÉSINFORMATION : le parc boisé classé de Caylus restera un parc boisé classé, il n’a jamais été question ni pour la commune ni pour Montpellier Méditerranée Métropole d’urbaniser ce secteur.

Madame, Monsieur,

À nouveau, et contrairement aux publications du groupe d’opposition de la Ville de Castelnau-le-Lez, je maintiens que l’espace boisé classé et sacralisé de votre écoquartier ne sera jamais urbanisé. Ce site est inscrit au SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) approuvé en novembre 2019 en tant que « parc et espace de loisirs » et non constructible.

À ce titre, et je le répète, aucune urbanisation n’est possible : le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) devant être compatible avec le SCOT (Schéma de COhérence Territorale), il est bien prévu d’y laisser le classement espaces boisés classés – déjà existant au PLU (Plan Local d’Urbanisme) actuel.

Nous sommes en période de concertation et les plans communiqués par Montpellier Méditerranée Métropole sont des plans d’études en cours, perfectibles et sur lesquels la Métropole travaille ardemment pour tenir les délais du PLUI approuvé pour décembre 2023.



Il circule sur les réseaux sociaux, y compris sur ceux personnels des habitants du quartier de Caylus, des informations relatives à des cartes mises en concertation dans le cadre de l’élaboration de la procédure PLUI. Or, ces dernières ont été anarchiquement retravaillées et instrumentalisées par cette même opposition pour créer l’affolement et jeter le discrédit sur la bonne volonté de la majorité municipale.

Je rappelle que dans la conduite de la concertation, les réseaux sociaux ne constituent en aucun cas un cadre juridique légal pour exprimer vos questions ou inquiétudes. Les registres de concertation de Montpellier Méditerranée Métropole sont accessibles et à disposition de tous les habitants, y compris à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Ils constituent le seul cadre juridique dans lequel Montpellier Méditerranée Métropole peut vous répondre, dans un temps imparti règlementaire.

Il est impératif que cette campagne de désinformation véhiculée par l’opposition, cesse immédiatement pour se focaliser réellement et sérieusement sur les dossiers : le temps perdu par les services de la Métropole et de la Ville est proportionnel à la méconnaissance par mon opposition des dossiers en cours.

Ma volonté reste et demeure de limiter l’urbanisation à Castelnau-le-Lez, de préserver votre cadre de vie avec des espaces de respiration pour les habitants et leurs enfants en ouvrant tout au long du mandat de nombreux parcs.

Vous pouvez compter sur mon attachement à l’éco-quartier de Caylus, à ce bois et votre qualité de vie, en témoigne le jardin partagé que nous y avons inauguré, l’un des plus grands de France et notre accompagnement régulier de l’association qui le gère.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur mes sentiments dévoués.