Gard - Terre de Camargue : Ateliers pour les demandeurs d'emploi

Le service emploi de Terre de Camargue organise, du 27 avril au 17 juin, une série d’ateliers en direction des demandeurs d’emploi, avec plusieurs thématiques autour de l’informatique et des réseaux sociaux.

L’objectif est d’apporter des réponses concrètes et des outils simples, indispensables à une recherche d’emploi efficace. Tous les ateliers se font sur poste informatique et l’essentiel de chaque stage est centrée sur la pratique.

Espace personnel Pôle emploi

Cet atelier vise à explorer et mieux comprendre « L’Espace personnel » du site Pôle emploi. Il aidera les utilisateurs à mettre en valeur leur profil afin d’accrocher l’attention des recruteurs.

● Mercredi 27 avril à partir de 9h

● Vendredi 3 juin à partir de 9h

Boîte mail et courrier électronique

Cette session reprend les notions de base nécessaires à la création et la gestion d’une boite mail (création d’une adresse, rédaction d’un courrier, ajout d’une pièce jointe…). Une partie de la matinée sera également consacrée au logiciel de traitement de texte.

● Lundi 16 mai à partir de 9h30

Booster son CV

Les participants apprendront à rédiger un CV plus percutant (présentation et contenu) et ainsi susciter l’intérêt d’un recruteur. Ils seront accompagnés dans la création ou la remise en forme de leurs documents.

● Mercredi 8 juin à partir de 9h30

Réseaux sociaux

Cet atelier présentera différents réseaux sociaux professionnels et aidera à la création de son propre compte. Cette session abordera également les problématiques de la « e-reputation » sur les réseaux sociaux personnels.

● Vendredi 17 juin à partir de 9h30

Ateliers gratuits réservés aux demandeurs d’emploi

Lieu de formation : Service emploi Terre de Camargue : 13 rue du Port à Aigues-Mortes

Renseignement et inscription (obligatoire) : 04 66 53 61 38 - emploi@terredecamargue.fr