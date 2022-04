Mèze - Le sénateur Bourgi en visite à Mèze

Hussein Bourgi, sénateur de l’Hérault, était en visite à Mèze, le 14 avril.

Il a d’abord été accueilli en mairie par Thierry Baëza ainsi qu’Annick Galibert, adjointe à l’action sociale, à la santé et la petite enfance, Eve Silva, adjointe au développement économique et l’événementiel, Séraphin Parra, adjoint à la sécurité et à la démocratie participative, Philippe Curé, adjoint à la culture et à la communication, et Nicolas Archimbeau, adjoint au sport aux affaires maritimes et aux plages.

Les élus ont évoqué plusieurs dossiers municipaux susceptibles de bénéficier de subventions de l’Etat. Il a notamment été question de la rénovation et la restauration des remparts, de la mise en accessibilité des voies et équipements publics, de l’extension du réseau de caméras de vidéoprotection, mais aussi du maintien des services publics tels que la Poste, le nombre de classes dans les écoles communales, ou encore l’engagement des forces de gendarmerie sur le territoire.

La visite d’Hussein Bourgi s’est poursuivie au Mourre Blanc. Le sénateur s’est rendu, en compagnie des élus mézois, au mas de Quentin et Emmeline, deux jeunes conchyliculteurs particulièrement dynamiques qui viennent d’obtenir deux médailles d’or au salon de l’agriculture de Paris 2022 pour leur huître Moana de Thau exondée à la main et l’huître plate Edulis de Thau.