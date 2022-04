Rodez - Une première session de certification en France

Une première session de certification en France pour former 12 demandeurs d’emploi au recyclage de batteries.

L’Afpa de Rodez forme des demandeurs d’emploi en répondant aux besoins des entreprises dans le secteur du recyclage et de l’écomobilité.

Les formations Electromécanicien de Maintenance de Batteries, Option recyclage et Agent de refabrication et de recyclage de batteries d’accumulateurs ont pu être mises en place grâce à un travail partenarial entre l’ensemble des acteurs du territoire. L’entreprise Phénix qui prévoit de nombreuses embauches, le Conseil Régional qui a financé la formation et la rémunération des stagiaires, Pôle-Emploi qui a géré avec l’Afpa le recrutement, en particulier avec la méthode MRS et la DEETS 12.

13 stagiaires au démarrage, un seul abandon. Sur les 12 stagiaires restants, 100% d’embauche à l’issue de la formation dont 4 femmes dans la filière Phénix du groupe SNAM. SNAM, en tant que société de recyclage de batteries, est un maillon important dans la chaîne de l'économie circulaire. En effet, son activité permet de réduire :

Les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières (nickel, cobalt, cadmium) dans les pays lointains

Les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur importation dans l’Union Européenne.

De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement des déchets sur le territoire européen.

Au regard de la situation actuelle sur les matières d’œuvre, le recyclage et la valorisation des batteries et des accumulateurs est un enjeu majeur tant d’un point de vue environnemental qu’économique.

Une prochaine session est programmée pour le 27 juin. Le recrutement est en cours. Pas de prérequis particuliers, mais des aptitudes qui seront évaluées par MRS, une méthode de recrutement par simulation développée par Pôle Emploi. Cette méthode consiste à aborder autrement le recrutement en se concentrant exclusivement sur les habiletés des candidats, sans effectuer de présélection basée sur les compétences issues de l’expérience ou des diplômes. La MRS permet aux entreprises d’attirer des candidats réellement motivés : la sélection traditionnelle sur l’expérience et le niveau d’études écartent bien des profils. La MRS permet d’élargir le sourcing de candidatures tout en conciliant quantité et qualité. Une méthode qui permet également de recruter au plus près des besoins des entreprises.

A propos de l’Afpa

Avec 113 500 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de l’accompagnement et de la formation professionnelle en France. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se reconvertir. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles présent sur les territoires avec près de 200 implantations, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises. L’Agence développe une nouvelle stratégie « Villages » pour se transformer en tiers-lieu de l’inclusion sociale, de l’insertion professionnelle et de l’entreprenariat.

crédit photo Afpa Rodez