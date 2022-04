Occitanie - Job dating pour l'emploi des jeunes en Occitanie !

A la recherche d'un emploi ? La région Occitanie va accueillir 3 job dating pour l'emploi des jeunes les 19 et 20 avril à Montauban, Perpignan et Toulouse.

19 avril - Job dating à Montauban - 18h30/21h30 - organisé par le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées et WIZBII

Une dizaine d'entreprises proposeront plus d'une trentaine de postes sur les secteurs de la banque, la grande distribution, le commerce, le nettoyage... Postes et inscription

20 avril - Job dating à Perpignan - 18h30/21h30 - organisé par le Crédit Agricole Sud Méditérannée et WIZBII

Une dizaine d'entreprises proposeront plus d'une trentaine de postes sur les secteurs de la banque, la restauration, l'hôtellerie, la logistique, la vente, le service à la personne... Postes et inscription

20 avril - Job dating à Toulouse - 18h30/21h30 - organisé par la Société Générale et WIZBII

Une dizaine d'entreprises proposeront plus d'une quarantaine de postes sur les secteurs de la banque, la vente, la comptabilité, la logistique, le développement informatique, les ressources humaines... Postes et inscription