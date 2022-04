Sète - Le Secours populaire français organise une "Journée de la Santé pour tous"

« Journée de la Santé pour tous »

La commission Santé de la Fédération de l’Hérault du Secours populaire français organise une "Journée de la Santé pour tous " le jeudi 14 avril 2022 de 9h30 à 15h30 au comité de Sète*.

La journée débutera par les interventions de partenaires ou de professionnels de santé locaux concernés par les ques-

tions de précarité en santé.

Les personnes accueillies présentes pourront rencontrer les partenaires présents à cette journée :

La CPAM de l’Hérault : deux actions / Misas (service d'accompagnement aux soins) et Prévention.

Le Planning familial : information santé sexuelle et reproductive.

La Faculté d'Odontologie : dépistage bucco-dentaire prévu dans le Solidaribus avec deux étudiants de la fac et notre dentiste bénévole.

Via Voltaire : sensibilisation aux Violences intra familiales.

SOS Hépatites : dépistages VIH, VHB et VHC et présence du FIBROSCAN.

La Ligue contre le cancer - Comité de l'Hérault (34) : prévention des cancers.

Diabète Occitanie et nos médecins bénévoles : prévention du diabète et de ses complications, dépistage et conseils.

Le Centre départemental de vaccination : informations sur le calendrier vaccinal.

La commission Santé, très active au sein du Secours populaire de l’Hérault, organise tout au long de l’année de nombreuses actions pour favoriser l’accès aux droits et à la prévention en matière de santé. Lutte contre la précarité menstruelle, dépistages, sensibilisation,

accompagnement, vaccination etc... autant de thématiques indispensables pour tous et prioritairement pour les personnes précaires principalement exposées (Dans l’Hérault 25% des personnes précaires renoncent aux soins).

*Adresse Comité de Sète : 16, quai Rhin et Danube, 34200 Sète