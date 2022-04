Sète - Des photos et le programme du mercredi 13 avril de Escale à Sète 2022 !

8h26 !

Annoncée par des coups de canons tirés des bateaux, la parade d’Escale à Sète, conduite par le Mircéa, a fait son entrée dans le port à 8h26.

C’est ouvert

Si les premiers visiteurs étaient présents de bonne heure pour l’arrivée et l’amarrage des bateaux, l’ouverture officielle a eu lieu à 12h30 avec les discours de bienvenue aux différents équipages.

Déjà beaucoup de monde

De mémoire de bénévoles , on n’avait jamais vu autant de monde pour une première journée. Le record des 350 000 visiteurs de 2018 est d‘ores et déjà menacé.

Agenda et temps fort de Mercredi 13 avril 2022 :

De 9h30 à 18h - Ouverture des villages et visite des grands voiliers

9h30 (Quai de la Consigne) - Navirade bleue, nettoyage du port

11h (entre les quais de la République et du Maroc) - Navirade Bleue, retour en musique

11h (scène capitainerie) - Tournoi de joutes sur chariots

12h30 (plan d’eau du Quai d’Alger, entre les quais du Commandant Samary et du Maroc) - Bataille navale entre la Grace et Pandora

17h (podium Manche-Atlantique, quai de la République) - Inauguration du village avec le Bagad de Lann Bihoué

18h30 (podium Manche-Atlantique, quai de la République) - Joute musicale a capella, la casquette du marin velu : la Sulfureuse

20h (scène capitainerie) - Baleti méditerranéen

Des lycéens sétois sauvent le hautbois

Partenaire historique d’Escale à Sète, le Lycée de la mer Paul-Bousquet a fait des émules. Cette année en effet la marraine du volet enseignement de la fête des traditions maritimes n’est autre que l’Académie de Montpellier représentée par la rectrice Sophie Béjean. Un partenariat multiformes et multi-activités dont on peut voir de nombreuses expressions au gré des ateliers proposés tous les jours par les établissements scolaires du bassin de Thau présents sur le site de la manifestation.

Si le BIMer, Brevet d’Initiation aux métiers de la Mer, créé en septembre 2021, est bien évidemment à l’honneur sur le stand du Lycée de la mer, un détour s’impose aussi sur celui du Lycée Joliot-Curie où la classe de Terminale de chaudronnerie présente – entre autres choses - une de ses créations les plus inattendues. En l’occurrence des cuivrets ! Petite pièce de laiton en forme de cône de 6 cm de long pour 0,5mm d’épaisseur, le cuivret est le principal élément constitutif de l’anche du hautbois traditionnel. Menacé de disparition après la cessation d’activité du dernier fabriquant de cuivrets, l’instrument si cher au monde des joutes languedociennes a donc à nouveau de belles années devant lui grâce au travail des lycéens sétois et de leur enseignant Pierre Michel qui ont offert en octobre dernier une centaine de ces précieuses petites pièces à Sonia Landrein, factrice d’anches pour hautbois. Très attachée à la transmission des savoirs et traditions maritimes, Escale à Sète ne pouvait que faire une belle place aux chaudronniers de Joliot-Curie dans le cadre d’Escale buissonnière.