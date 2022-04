Occitanie - Marie Piqué : « le 21ème siècle doit être celui de la fin des violences faites aux femmes ! »

Depuis 2017, la Région poursuit une politique volontariste et renforcée en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Parmi les décisions majeures qui ont engagé durablement la Région dans cette politique volontariste, l’adoption de l’Appel à Projets pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie vise à soutenir les actions innovantes menées sur le territoire régional. Son objectif est d’agir au plus près des habitants d’Occitanie via les partenaires de la Région en soutenant les projets innovants qui contribuent à favoriser l’égalité professionnelle dans l’emploi (volet 1), et à lutter contre les violences sexistes (volet 2).

« Les femmes ne sont toujours pas les égales des hommes. C’est un fait, qui va à l’encontre du principe républicain et la région entend prendre toute sa part pour que le 21ème siècle soit celui de la fin des violences faites aux femmes, celui de l’égalité des salaires et de l’application stricte de la loi », a déclaré Marie Piqué, vice-présidente en charge des solidarités à l’occasion de la dernière commission permanente du conseil régional.

Ce sont 14 projets au titre du volet 1 pour un montant total de subvention de 62 500 € et 26 au titre du volet 2 pour un total de 142 000 €, qui ont été votés par les élus régionaux lors de la dernière commission permanente.

« Le nombre de projets proposés et soutenus par la Région dans le cadre du volet 2 de l’Appel à projet est en constante augmentation depuis 4 années consécutives. C’est malheureusement un signe très révélateur des besoins du territoire pour faire face à la montée des violences en Occitanie », a insisté Marie Piqué lors du vote des subventions.