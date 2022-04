Nîmes - Harmonie Lab'Entreprises avec Stéphane Diagana

Entreprise mutualiste à missions engagée auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle organise le jeudi 14 avril prochain à la CCI de Nîmes son Harmonie Lab’Entreprises aux côtés de Stéphane Diagana.

Ambassadeur de la mutuelle, le double champion du monde d'Athlétisme nous partagera ses secrets de champion, ainsi que son expérience pour promouvoir auprès des entrepreneurs nîmoisles bienfaits du sport sur le bien-être des salariés et inciter à davantage pratiquer une activité physique.

Inscription obligatoire et gratuite pour assister à l'évènement : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-secrets-dunchampion-engagement-et-performance-en-entreprise294448562577?utm_source=Evenbrite&utm_medium=lien&utm_campaign=HM+Lab+Nimes

Stéphane Diagana comme symbole de l’engagement d’Harmonie Mutuelle

Les élus Harmonie Mutuelle du territoire Gard-Cévennes ont convié Stéphane Diagana pour aborder Les bienfaits du sport pour les salariés.

Car aujourd’hui, les études sont unanimes : pratiquer une activité physique et sportive procure de réels bienfaits sur la santé à tous les âges de la vie (bien-être, sommeil régulier ou encore bouclier contre les maladies cardiovasculaires). Et pourtant, comme l’explique Stéphane Diagana :

« Nous avons divisé par 8 en 200 ans notre niveau d’activité physique, en grande partie dû à nos modes de vie de plus en plus sédentaires. Souvent, notre vie professionnelle nous amène à être assis 7h/jour. Ajoutez l'heure passée dans les transports, et vous arrivez à des niveaux de sédentarité jamais connus dans l’histoire de l’humanité ! »

Un Harmonie Lab pour promouvoir les bienfaits du sport auprès des entreprises

Depuis plusieurs années, des Harmonie Lab Entreprises se réunissent en région pour contribuer à la réflexion et la mise en œuvre de réponses et de solutions en direction des entreprises et de leurs salariés. A Nîmes, le 14 avril prochain, il sera donc question d'inciter les salariés des entreprises à davantage de pratique sportive en mettant en avant les bienfaits sur leur bien-être, notamment dans leur vie en entreprise.

Stéphane Diagana partagera son expérience et vous fera découvrir comment le sport :

est un allié pour la performance du dirigeant, celle de son entreprise et celle de ses salariés

est un facteur d’attractivité vers les jeunes salariés et un levier d’engagement

est un levier de performance managériale

Les entreprises se transforment, Harmonie Mutuelle les accompagne. Partenaire privilégié des entreprises et acteurs de proximité, elle concentre ses projets sur leurs réalités et besoins.

« Harmonie Mutuelle est la mutuelle des entreprises, et se veut au service des entrepreneurs et des salariés. Aujourd’hui, le principal enjeu au sein des entreprises, devant le risque financier, est le capital humain, et les risques qui lui sont associés comme l’absentéisme, les maladies professionnelles, le burn-out. Seulement 1 dirigeant sur 5 a mis en place des initiatives en faveur du sport en entreprise. Harmonie Mutuelle souhaite promouvoir auprès des entreprises les bienfaits du sport sur le bien-être des salariés et inciter à davantage pratiquer une activité physique. » Frédéric Malfilatre, directeur d’Harmonie Mutuelle Occitanie.