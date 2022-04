Pyrénées-Orientales - Réunion publique à Céret de l'Union Populaire / La France Insoumise avec Bernard Pignerol

Dans le cadre de la campagne présidentielle de l'Union Populaire / La France Insoumise menée par Jean-Luc Mélenchon, une réunion publique sera organisée mercredi 6 avril à Céret. Elle aura lieu au cinéma Le Cérétan (13 boulevard Georges Clémenceau) à partir de 18 heures 30. Elle sera animée par Bernard PIGNEROL.

Bernard PIGNEROL est membre du Parlement de L’Union Populaire. Ancien élève de l'ENA (promotion Valmy) et conseiller d'État, il est par ailleurs membre fondateur de SOS racisme en 1984. Conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon alors ministre délégué à l'enseignement professionnel à partir de 2000, il a retrouvé cette fonction auprès de lui lors de la campagne présidentielle de 2017. Il est enfin signataire du manifeste fondateur d’Intérêt général et président de l'Institut La Boétie, groupe de réflexion de La France Insoumise fondé en 2019.

Cette réunion s’inscrit dans le cycle de réunions publiques tenues, dans la dernière ligne droite de la campagne de la présidentielle, dans des préfectures et des sous-préfectures mercredi 6 et jeudi 7 avril, s’intercalant entre le multi-meeting hologramme de mardi 5 avril (en présence à Lille, en hologrammes dans 11 communes dont Narbonne) et l’ultime journée de campagne de vendredi 8 avril.

Plus que jamais, avec L’Union Populaire, dès les 10 et 4 avril 2022, un autre monde est possible !

Mercredi 6 avril, à Céret, cinéma Le Cérétan, (13 avenue Georges Clémenceau), à 18 heures 30. Entrée libre.

Pour L’Union Populaire / La France Insoumise, Francis DASPE