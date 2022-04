Occitanie - Vendredi 1 avril 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°261 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1792 hospitalisations en cours (+21), dont 125 réanimations et soins critiques (-2) et on déplore 7341 décès à l’hôpital (+24 en 3j)

Les taux d’incidence continuent leur progression dans presque tous les départements de l’Occitanie, avec une moyenne régionale supérieure à 1 300 cas pour 100 000 habitants, soit le double d’il y a 2 semaines !

La situation hospitalière, qui avait amorcé une amélioration, repart quant à elle légèrement à la hausse.

La mobilisation individuelle et collective reste donc toujours d’actualité.