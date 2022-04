Frontignan - Concours départemental « Habiter le littoral demain » : Les candidats ont visité le quartier des Hierles

En partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault (CAUE34), le Département a récemment lancé le concours d’idées « Habiter le littoral demain ». L’objectif ? Questionner l’aménagement, le devenir, la mutation d’un territoire face aux aléas climatiques et aux risques de submersion marine.

Si les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 18 avril, une première visite, sur site, s’est déroulée ce vendredi 1er avril.

Une vingtaine de candidats.es (parfois en équipe), à qui l’on demande de penser l’aménagement du quartier des Hierles et de faire des propositions écologiques, fondées sur la nature et résilientes aux effets attendus des dérèglements climatiques à l’horizon 2050 – 2100, a visité le site en compagnie de la directrice de l’Urbanisme, du commerce et des grands projets de la Ville et du représentant du Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Ils ont ainsi pu s’imprégner du quartier et de sa topographie avant d’aller réfléchir au mieux à l’aspect qu’il revêtira demain.