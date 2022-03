Vauvert - Aide à la mobilité douce : La ville s'engage pour faire de Vauvert une ville cyclable !

Le 21 février 2022, le conseil municipal a accepté la prolongation de la date de l’octroi de la prime vélo de 200€ attribuée aux Vauverdois qui feront l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf.

Lancée en 2021, l’action a été reconduite pour cette année 2022 et le périmètre d’achat a également été élargi à l’ensemble du territoire du département du Gard. Une action qui vient s’ajouter à la démarche lancée par la ville avec le plan vélo et sa participation au baromètre des villes cyclables !

« Prévue initialement pour favoriser l’achat local sur le seul territoire de la Communauté de Communes de Petite Camargue, cette disposition trop restrictive freine les acheteurs potentiels. Nous avons alors élargi le périmètre, afin que cette prime bénéficie au plus grand nombre ! » explique Katy Guyot, première adjointe à l’environnement.

Pour rappel, cette prime est destinée aux habitants de la ville âgés de plus de 18 ans, et chaque demandeur ne peut bénéficier que d’une seule aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique dans la limite d’une demande par foyer. La demande est cumulable avec l’aide de

la Région Occitanie et de l’Etat. L’aide est attribuée sous conditions de ressources.

Retrouvez toutes les conditions dans le règlement disponible sur www.vauvert.com dans l’onglet « grands projets » - « une ville qui respire » (https://www.vauvert.com/grands-projets/une-ville-qui-respire/velo-assistance-electrique-aide/)

Une action qui vient en écho au baromètre des villes cyclables

La ville s’adapte pour encourager ce mode de déplacement et transformer durablement les pratiques en ville, pour les déplacements du quotidien : domicile, travail, marché, commerces, loisirs… C’est d’ailleurs dans le cadre de l’engagement en faveur de la mobilité

douce, que la ville a participé fin 2021 au baromètre des villes cyclables lancé par la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette). Un baromètre permettant d’évaluer le ressenti général des habitants et aider la ville à engager tous les changements nécessaires

pour circuler facilement à vélo.

Le mercredi 23 mars 2022, le représentant de la FUB a d’ailleurs remis le prix du baromètre des villes cyclables à Jean Denat, Maire de Vauvert, Katy Guyot, adjointe à la transition écologique, et Daniel Salmeron, conseiller municipal en charge du plan vélo. L’occasion de

présenter les résultats de l‘enquête et d’échanger sur les outils mobilisables pour accompagner la ville dans cette démarche.