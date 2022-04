Frontignan - Un futur pôle culturel à Frontignan la Peyrade !

Plus d’une centaine de personnes ont assisté, le mardi 22 mars à la salle de l’Aire, à la réunion publique de présentation du futur pôle culturel.

S’inscrivant pleinement dans le cadre de la requalification du cœur de ville, le projet de création d’un pôle culturel au bord du canal, sur l’emplacement des anciens chais Botta, a été présenté à la population ce mardi 22 mars à la salle de l’Aire en présence de Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade, Frédéric Aloy, conseiller communautaire, adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement et au développement économique, Valérie Maillard, adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de l’égalité hommes-femmes, Priscilla Schneider, directrice du CinéMistral et Vincent Sola, responsable d’opérations à Territoire 34.

Après une intervention du maire rappelant les engagements de campagne de la municipalité pour créer un espace culturel de proximité en requalifiant profondément notre cœur de ville, Frédéric Aloy a précisé les contours des aménagements à venir dans le quartier, tandis que Valérie Maillard a remercié l’équipe du CinéMistral et particulièrement sa directrice, pour son implication dans ce projet culturel d’envergure. Intégré au sein des chais Botta, bientôt réhabilités, ce futur pôle culturel participe assurément au rayonnement de notre ville et à la revitalisation/valorisation du cœur de ville et de notre patrimoine.

Il sera composé de :

Un cinéma de 4 salles qui permettra une programmation avec davantage de diversité cinématographique (1 grande salle de 277 fauteuils pour les grands événements et les films porteurs, 1 salle moyenne de 152 fauteuils, sœur jumelle du CinéMistral, 2 petites salles de

73 fauteuils, dont une avec une identité forte Jeune Public) Un espace de loisirs, lieu culturel de vie, de rencontres et de loisirs hybride, tourné vers les jeunes et accessible à tous. Volonté politique forte, ce lieu sera élaboré en concertation avec

les jeunes de la ville.

Un restaurant, dont l’appel à projet est piloté par Territoire 34

Une agora, lieu de rencontres et d’organisation d’évènements, espace dédié à la jeunesse, à l’éducation, à l’image et aux associations locales : ateliers, ciné-goûters, ciné-contes, salle de réunions…

La conception d’un tel projet sans création de lieux de stationnement et d’aménagements urbains n’étant pas envisageable, Frédéric Aloy a présenté les parties annexes de ce projet dans sa globalité.

Création d’une passerelle

Création d’un parking

Réaménagement des bords de quais

Aménagement d’un parcours de « circulation douce » dédiée aux piétons

La fin des travaux de cet important projet de pôle culturel est annoncée dans environ 2 ans.