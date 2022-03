Aude - Fête du conte de Cucugnan

Cette année, les 19, 20 et 21 juillet, la fête du conte de Cucugnan, fête sa 10ème édition et devient le carrefour des 3 langues : occitan, catalan et français dans un grand festival autour de l’oralité. Pour sceller cette amitié, la fête du conte de Cucugnan part en vadrouille en pays catalan, et se pose dans les villes d’Elne le 22 juillet et de Tautavel le 23 juillet.

5 journées de fête pleines de surprises, d''émotion et de rire. Un programme tissé de beaux spectacles en hommage à la culture catalane, occitane et française, de fabuleux conteurs, des nouveautés, de la musique et des animations pour les enfants avec des contes, des promenades à poneys…

Mardi 19 juillet : C'est le jour du concours de sermon puis l' apéro conté et en soirée Daniel Chavaroche et Anne Gaëlle Duvochel.

Mercredi 20 juillet : Une belle journée de contes avec Patrick Erard, Laurent Battist notre vigneron conteur bien de chez nous, une conférence d'Alan

Rouch, un spectacle de Michel Galaret, contes pour enfants, puis l'apéro conté et en soirée le fabuleux conteur Claude Alranq.

Jeudi 21 juillet : Encore une belle journée de contes Myriam Rubis, une scène ouverte, une sieste coquine avec Marie Dimas, une conférence burlesque d'intérêt occitan, un spectacle de Kamel Guennou et Bernard Barbier, contes pour enfants, puis l'apéro conté.

En soirée nous accueillerons Malika Verdaguet et Olivier de Robert.

Vendredi 22 juillet : Nous partons à Elne ville catalane et son célèbre cloitre. Au programme des activités pour les enfants pour partir à la découverte du catalan et de l'art du conte, puis un apéro conté suivi en soirée du conteur Olivier de Robert et de Jordi Mach.

Samedi 23 juillet : Nous finirons à Tautavel et son prestigieux musée préhistorique avec un apéro conté en compagnie des vignerons locaux et en soirée Olivier Ponsot et Jordi Mach.

Infos : babethetvero@contoirduconte.fr