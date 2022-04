Hérault - Les Français réservent déjà leurs vacances ! L'Hérault dans le top 10

Après une année 2021 de nouveau marquée par des incertitudes, 2022 se distingue par un regain de confiance retrouvée avec un retour progressif à la normale en termes de voyages. La levée des restrictions sanitaires effectives depuis le 14 mars dernier amplifie ce phénomène et cela malgré l’incertitude liée au contexte international. Plus confiants les Français ne perdent pas de temps et planifient déjà leurs vacances d’été 2022.

La confiance retrouvée

La 3ème édition de l’Observatoire* des Vacances en Famille d’Abritel fait ressortir que les familles françaises sont plus confiantes de pouvoir partir en vacances cette année que l’an dernier. Elles sont 84 % à se dire confiantes de pouvoir partir en 2022, contre 61% seulement en 2021.

Près d’un tiers (31%) des familles estiment que la levée de toutes les restrictions de voyage leur donnerait plus encore confiance.

Les familles françaises dans les starting-blocks pour les vacances d’été

Selon l’Observatoire Abritel, un vent d’optimisme souffle sur cette année. Les intentions de départ des familles sont à un niveau élevé puisque 67% des familles prévoient de partir en vacances en France durant l’été 2022. Elles sont 33 % à indiquer leur intention de voyager en Europe cet été, et 25 % à envisager même de voyager hors d’Europe.

Une différence importante par rapport à l’année dernière : les réservations se font bien plus en amont, presque deux mois plus tôt. A la fin février sur Abritel, dans les destinations les plus recherchées pour cet été, il ne restait déjà plus que 40 % de disponibilité pour des locations entre mi-juillet et mi-août**. L’an dernier, de tels niveaux n’ont été atteints qu’à la fin du mois d’avril 2021.

Top des 10 destinations les plus recherchées par les Français pour cet été sur Abritel*** :

Var

Corse-du-Sud

Charente-Maritime

Finistère

Vaucluse

Gironde

Hérault

Morbihan

Dordogne

Haute-Corse

D’autre part, l’analyse des destinations qui connaissent le plus grand regain d’intérêt par rapport à l’an dernier**** montre que les Français envisagent à nouveau des séjours en Europe du Sud en juillet-août 2022. Sur Abritel, les recherches de maisons de vacances sur la côte catalane, la côte d’Alicante, aux Baléares, dans les Cyclades en Grèce ou en Algarve au Portugal ont presque triplé voire quadruplé pour l’été prochain par rapport à l’an dernier.