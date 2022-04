Saint-Chinian - La cave de Saint-Chinian célèbre les 40 ans de l'appelation

Depuis 1937, la cave de Saint-Chinian se développe grâce à son écoute active des envies de ses consommateurs.

Le passage à une production totale en bouteilles en 2000, la création de l’Art en Cave® en 2013, la naissance du vin le plus haut de gamme que la cave ait créé en 2022… Ces quelques dates ont marqué les évolutions de la cave de Saint-Chinian. Les 40 ans de l’appellation en sont une nouvelle. « Nous participons à cet anniversaire avec une refonte intégrale de nos gammes qui passera par la modernisation des produits et une nouvelle image de communication », évoque Geoffrey Boulade, Responsable des Ventes pour la cave de Saint-Chinian.

40 ans : un nouveau cap

Les changements de consommation, les nouveaux comportements humains plus responsables, ont également poussé la cave de Saint-Chinian à définir une nouvelle ligne d’horizon.

« Depuis 2020, nous cherchons plus de proximité avec nos consommateurs avec un dialogue d’humain à humain », poursuit le responsable des ventes. Dotée de véritables outils de commercialisation et de communication, avec de la prospection, l’Art en Cave® et la visite 3D, la cave se structure par pôles et change son image avec la diffusion d’un storytelling puissant sur tous ses produits. Par écho, c’est l’image de la coopération qui est mise en valeur : « la cave se sert des 40 ans de l’appellation Saint-Chinian pour faire sa révolution. Les coopérateurs se rendent compte qu’il est obligatoire de se renouveler. »

40 ans d’histoire à raconter

Beaucoup de travail est effectué autour de l’identité de marque, une restructuration s’opère alors avec la création de la marque ombrelle « Made in Saint-Chinian » sur les circuits de distribution en 2022. Ce changement permet d’une part, une meilleure identification des produits et de l’autre, de placer la maison mère sur un pallier supérieur. « C’est aussi un moyen de décomplexifier et de moderniser la consommation de vin », rajoute Geoffrey Boulade. C’est pour cette raison que les coopérateurs de la cave se sont remis autour de la table. Pour séduire, répondre à ces défis, ils racontent leur histoire à travers les produits (Caractère, 1937, la gamme Les Secrets et Prestige de l’Histoire), diffusant ainsi les valeurs de la cave - proximité, partage, art de vivre - sur son territoire et bien au-delà. Une ligne directrice définie pour au moins 10 ans !