Mèze - Déchetterie de Mèze : de nouvelles conditions d'accès

A PARTIR DU 19 AVRIL, l’accès à la déchetterie de Mèze se fera OBLIGATOIREMENT au moyen d’une carte personnelle (1 carte par foyer pour les particuliers, 1 carte par véhicule pour les professionnels).

Celle-ci sera donc fermée du 6 au 18 avril inclus pour la mise en place du dispositif et divers travaux de modernisation.

Chaque passage sera enregistré de manière à assurer la traçabilité des dépôts. Seuls les professionnels seront facturés. Ce contrôle vise à limiter les apports extérieurs et à rendre la facturation des professionnels plus équitable (les dépôts sont déjà payants sur les principales déchetteries du territoire).

Que vous soyez particulier ou professionnel, vous devez obligatoirement vous inscrire !!!

QUELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS ?

► Particuliers : l’accès reste gratuit pour ces usagers dans la limite d’1 m3 par jour. Après lecture de la carte, il sera possible d’accéder à la plate-forme et de vider les déchets dans les bennes adéquates. En cas d’abus caractérisé (volume des dépôts ou nombre de passages), le déposant pourra cependant être considéré comme un professionnel et se voir appliquer les mêmes conditions tarifaires.

► Professionnels : ils seront facturés conformément aux textes en vigueur. Le montant sera calculé en fonction du gabarit du véhicule et du type de déchets déposés selon une grille tarifaire précise (prix en € TTC par dépôt). Les professionnels déjà équipés de cartes pourront les utiliser à la déchetterie de Mèze (type de dépôts à préciser au niveau de la borne de lecture).

Les tarifs pro sont téléchargeables sur www.agglopole.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?

En remplissant le formulaire papier, à obtenir auprès du Service déchets (04 67 46 48 20) ou en le téléchargeant sur www.agglopole.fr.

Le formulaire pourra être retourné par courrier à l’adresse indiquée, ou renvoyé par courriel (à : prodechets@agglopole.fr pour les professionnels ou dechets@agglopole.fr pour les particuliers). ou à remettre sur place à la déchetterie.

QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR ?

Justificatif d’identité

Justificatif de domicile

Extrait kbis de moins de 6 mois (professionnels uniquement)

Carte grise de chaque véhicule utilisé (professionnels uniquement)

La procédure concerne également les professionnels utilisant les autres déchetteries du territoire.