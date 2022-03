Hérault - Ce week-end changement d'heure !

Le printemps pointe à peine le bout de son nez avec les premières belles journées, que nous changeons d’heure pour passer à l’heure d’été. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, on change d’heure : à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faut donc ajouter une heure. Et mauvaise nouvelle, nous perdons donc une heure de sommeil…

Et la fin du changement d’heure ?

On vous le dit tout de suite : non, ce n’est pas la dernière fois et c’est loin d’être la dernière fois. Depuis 2018, le dossier n’avance plus l’échelle des institutions européennes. On va donc continuer à changer d’heure.