Occitanie - La Région Occitanie réaffirme toute sa solidarité au peuple ukrainien

Lors de l’Assemblée plénière de ce jour, jeudi 24 mars 2022, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a soumis au vote des élus, adopté à l’unanimité, un ensemble de mesures pour venir en aide aux ukrainiens et soutenir l’action des collectivités et associations qui œuvrent pour l’accueil des réfugiés.

A cette occasion, M. Maksym Kozytsky, gouverneur de l’Oblast de Lviv, est intervenu devant les élus régionaux par visio-conférence pour témoigner de la situation dans sa région et en Ukraine :

« Cela fait un mois que nos soldats tiennent tête à l’une des plus grandes armées du monde, un mois que nous ne comptons plus les dates, ni les jours. Ce décompte a débuté le 24 février dernier, date de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Il est clair pour le monde entier que le but de cette guerre est d’empêcher l’existence de l’Etat ukrainien en tant que tel. C’est pour cela que nous menons cette guerre pour la sauvegarde de notre indépendance et je remercie les Français pour leur solidarité. Rien ne nous donne autant de force que de voir le monde libre avec nous. Merci de nous aider à surmonter les ténèbres. Nos vrais frères sont les Européens. Nous sommes une nation européenne éprise de liberté et dans notre lutte cet esprit ne fait que se renforcer » a notamment déclaré Maksym Kozytsky devant l’Assemblée régionale.

Avec un conflit qui s’étend et un nombre de ressortissants ukrainiens chaque jour plus important (environ 3,6 millions), les besoins humanitaires se font de plus en plus pressants. C’est pour répondre à cette urgence que la Région Occitanie a dès le début du conflit déployé plusieurs dispositifs :

La mobilisation des 18 Maisons de Région, des deux Hôtels de Région et du CREPS de Toulouse, pour recueillir des dons de particuliers, auxquels s’ajoutent les dons transmis notamment par les communes, les associations, les universités...

L’acheminement le 12 mars dernier d’un convoi humanitaire près de la frontière ukrainienne dans le cadre d’une mobilisation collective - Région, Départements, communes, Ville et et Métropole de Montpellier, CHU de Toulouse et Montpellier, associations, entreprises - qui a permis de délivrer 400m3 de produits de première nécessité à un collectif d’associations liées à l’Ambassade de France en Pologne, à Caritas et à la Protection Civile ;

La mise en place, dès le 2 mars, d’un numéro vert, le 0800 70 39 00, pour permettre aux habitants, collectivités ou acteurs associatifs de la région qui souhaitent héberger des Ukrainiens ou faire des dons de se manifester. Près de 3000 appels ont d’ores et déjà été enregistrés ;

La création d’une page internet https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine, mise à disposition des habitants et acteurs d’Occitanie pour les informer des actions menées par la Région ainsi que par ses partenaires locaux ;

« Il y a un mois, alors que Vladimir Poutine lançait sa campagne militaire contre l’Ukraine, j’ai tout de suite fait part, au nom de l’Assemblée régionale, de notre soutien entier à la résistance et au peuple ukrainien. Depuis, la solidarité s’est organisée avec l’envoi d’un grand convoi humanitaire à destination de la Pologne avec à son bord 400 m3 de dons. Aujourd’hui, la Région amplifie son action avec le vote d’un nouvel ensemble de mesures destinées à venir en aide aux citoyens ukrainiens et soutenir les initiatives locales qui émergent partout en Occitanie. Aide financière, collecte de dons, transport de réfugiés, amélioration des conditions d’accueil et d’intégration, dispositif pour nos étudiants en mobilité internationale… Je souhaite que la Région puisse répondre à toutes les urgences et soit aux côtés du peuple ukrainien ici en Occitanie mais également à l’est de l’Europe. Je veux également redire ici toute mon admiration pour la résistance ukrainienne, politique, militaire et civile, et pour tous ceux qui à l’image de M. Maksym Kozytsky qui nous a fait l’honneur de sa présence aujourd’hui, font preuve d’un courage et d’une détermination qui forcent le plus grand respect », a déclaré la présidente de Région.

A l’occasion de cette assemblée plénière, la Région intensifie ainsi son action et vote un nouveau pack de mesures, avec :

L’adoption d’un fonds de 300 000 €, dont 100 000€ pour abonder le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) géré par le ministère des affaires étrangères qui finance les opérations humanitaires d’urgence répondant aux besoins prioritaires des victimes du conflit. 200 000€ sont mobilisés pour soutenir les associations, partenaires et porteurs de projets locaux qui déploient des actions de solidarité en Occitanie, notamment en faveur de l’accueil de déplacés ukrainiens ;

Le renforcement du Fonds régional de solidarité d’1M€ à destination des réfugiés et demandeurs d’asile, afin de faciliter l’accueil des citoyens ukrainiens en Occitanie ;

La mise à disposition, en lien avec le Rectorat de Toulouse et de Montpellier, de places d’internats et de logements de fonction vacants de lycées, représentant une offre d’hébergement de 500 places. Les lycées Simone Veil de Gignac et Lucie Aubrac de Sommières seront notamment mis à contribution ;

La gratuité du réseau TER et des autocars liO pour les citoyens ukrainiens.

Après consultation des 52 établissements d’enseignement supérieur d’Occitanie, la Région a également décidé de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour accompagner les étudiants bénéficiaires d’aides régionales à la mobilité internationale contraints d’écourter ou d’annuler leur mobilité vers l’Ukraine, la Russie ou des pays limitrophes. A titre d’exemple, les étudiants dont le séjour a été annulé avant leur départ et qui ont déjà engagé des dépenses, percevront la totalité de leur bourse.

La Région mène par ailleurs un travail conjoint avec l’Etat pour prévenir l’impact économique de la guerre en Ukraine pour les entreprises et filières régionales les plus concernées, notamment l’aéronautique, le spatial et le secteur agro-alimentaire. Une task-force Etat-Région, qui associera les représentants locaux des filières et branches, les consulaires et les intercommunalités, permettra de suivre au plus près les risques et les difficultés rencontrés pour les entreprises exposées et de limiter l’impact de cette crise pour l'économie et l'emploi.