Montpellier - ACM HABITAT et GRDF signent le "pacte énergie"

ACM HABITAT et GRDF sont engagés depuis 2018 dans une démarche de collaboration visant à promouvoir des solutions énergétiques performantes et innovantes alliant confort et économies d’énergie.

C’est ainsi qu’en 2020, ACM HABITAT, soutenu par l’ADEME et GRDF, a participé à une expérimentation inédite en Occitanie, en équipant trois maisons individuelles d’une pile à combustible. Ces installations, produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité, permettent de couvrir une partie importante des besoins en électricité tout en garantissant la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire des logements. Une démarche vertueuse qui, grâce à une production locale d’énergie directement au domicile du locataire, œuvre en faveur de la transition écologique et du développement durable tout en permettant de lutter contre la précarité énergétique.

Une convention pour une transition écologique, énergétique et solidaire

L’aventure se poursuit aujourd’hui avec la signature d’une convention de partenariat entre le bailleur social et GRDF dont l’objectif est de mettre en place des actions en faveur de la transition écologique, énergétique et solidaire au service des habitants et au plus près des préoccupations du territoire. La première de ces actions consistera à donner la possibilité aux locataires d’ACM Habitat de s’immerger virtuellement dans leur futur logement par le biais d’un appartement modélisé en 3D qui dispensera de nombreux conseils sur les équipements disponibles, les écogestes, la sécurité de leurs installations ou encore la possibilité de faire le choix d’une énergie renouvelable et produite localement par le biais du gaz vert. Cette modélisation sera directement intégrée au livret numérique mis à la disposition des locataires.

D’autres actions viendront très prochainement enrichir cette collaboration, notamment sur le volet de la transition solidaire en proposant des initiatives locales en faveur de la lutte contre la précarité énergétique mais également dans l’optique de renforcer le lien social dans les quartiers.